Zverev e l'aggressione alla ex Brenda Patea: la decisione del tribunale

Alexander Zverev può tirare un sospiro di sollievo: è stato archiviato il procedimento giudiziario a suo carico, accusato di aver aggredito la sua ex compagna. In seguito ad un accordo extragiudiziale con la stella del tennis impegnata agli Open di Francia, il tribunale di Berlino ha quindi disposto l'archiviazione del caso. L'ex compagna del tennista, Brenda Patea, "non era più interessata a portare avanti l'accusa", ha detto Inga Wahlen, portavoce del tribunale penale di Berlino, aggiungendo che la querelante e la stella del tennis hanno deciso "che vorrebbero risolvere pacificamente questo conflitto, anche per l'interesse del figlio".