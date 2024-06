Stefano Tacconi operato, la moglie: "È andato tutto a buon fine"

La moglie di Stefano Tacconi , Laura Speranza , è intervenuta nel corso dell'ultima puntata di "Mattino 5", dove ha parlato dell'intervento al quale è stato sottoposto l'ex portiere della Juventus : "E' andato tutto bene , ora è in rianimazione e ancora non l’abbiamo visto, speriamo di vederlo nel pomeriggio". Poi ha aggiunto: " Il medico che l’ha operato inizialmente era molto molto preoccupato per la difficoltà dell’operazione invece ora era soddisfatto dell’esito ". Ed ancora: "Non vediamo l’ora di vederlo, alle 13 avrò una riunione con i professori e poi mi consentiranno di vederlo”.

Stefano Tacconi operato: le parole della moglie Laura

"I medici non pensavano ad una ripresa così grande di Stefano. Sono stati due anni duri, di una riabilitazione continua, lui non mollava mai. Anche in questa operazione ci ha messo tutta la forza e la grinta e non ha mai mollato", ha proseguito la Speranza. Laura ha poi rivelato cosa le ha detto Stefano prima dell'operazione: "Mi ha detto: “Ce la devo fare per la mia famiglia”. Perchè abbiamo lottato sempre tutti insieme e questa è stata una grande fortuna. Ci siamo sempre aiutati tutti". L'ex portiere della Juventus ricoverato all'ospedale Molinette di Torino, è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato 5 ore per la ricanalizzazione e la ricostruzione dell'arteria femorale. L'operazione si è resa necessaria in seguito al "grave quadro di ischemia arteriosa dell'arto inferiore destro "con ostruzione dell'arteria da aorta a femore", così come spiegato in una nota l'azienda ospedaliera Città della Salute. Negli scorsi anni, l'ex calciatore ha subito un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Inizialmente ricoverato nell'ospedale di Asti fu successivamente trasferito ad Alessandria, dove ha svolto la riabilitazione fino al marzo 2023. Lo scorso gennaio, Tacconi è stato ospite del programma "Verissimo" dove ha mostrato i progressi fatti presentandosi senza stampelle.