Caterina Balivo, furto in casa mentre è in vacanza: cosa è stato rubato

Brutte notizie per Caterina Balivo : alcuni ladri sono entrati nella sua casa di Roma. Il furto è avvenuto nella notte, con i malviventi che hanno forzato una finestra del balcone dell'appartamento nel quartiere Parioli a Roma. Una volta in casa hanno bloccato la porta dall'interno e rubato borse di valore, Rolex e gioielli . Non è ancora chiaro il valore del bottino, che è quindi da quantificare. Sul posto è arrivata la polizia con la scientifica per i rilievi. Per identificare i ladri, sono al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza presenti. Ad indagare sul fatto sono gli agenti del commissariato Villa Glori.

Caterina Balivo, nessuna reazione social

Al momento non è arrivato alcun commento da parte di Caterina Balivo, che continua a pubblicare Instagram stories riguardanti la sua vacanza in Spagna insieme ai figli Guido Alberto e Cora. Attualmente, la conduttrice è in ferie, ma tornerà in televisione a settembre con il suo programma "La volta buona", che andrà in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì in daytime su Rai1. La presentatrice è sposata dal 2014 con Guido Maria Brera, un esperto di finanza e scrittore. Oltre Cora e Guido Alberto, il manager ha anche altri due figli da un precedente matrimonio. La famiglia ha trascorso molti anni in Trentino, una regione che ha permesso a Caterina di apprezzare sempre di più la vita all'aria aperta e il cibo a chilometro zero. Tra le grandi passioni della Balivo anche quella per la squadra di calcio del Napoli.