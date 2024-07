Kate Middleton e Wimbledon: i dubbi sulla sua presenza e il Royal Box

Kate Middleton e Wimbledon formano un binomio che rappresenta la quintessenza dell’estate britannica. La Duchessa di Cambridge, che è patrona dell' All England Lawn Tennis and Croquet Club , è una grande appassionata di tennis e una presenza costante nel Royal box. Unica eccezione nel 2013 quando era prossima al parto del principe George. La sua partecipazione a questa edizione del torneo non è però ancora stata confermata, poiché dipende dal suo stato di salute e dagli effetti della chemioterapia . Kate ha annunciato che parteciperà a qualche evento ufficiale questa estate, ma non ha specificato dove e quando. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, i medici le hanno consigliato di condurre una vita quanto più normale possibile nonostante la sua debolezza palpabile.

Kate Middleton andrà a Wimbledon?

Anche se la guarigione è ancora incerta e le cure dovranno continuare per diversi mesi, Kate Middleton continua ad essere un simbolo di speranza e resilienza. La sua determinazione e il suo spirito di servizio sono ammirati dai sudditi inglesi e non solo. Se le condizioni di salute lo permetteranno, potrebbe quindi presenziare al torneo di Wimbledon a cui è profondamente legata, così come la sua famiglia. Come ogni anno, la moglie del principe William dovrebbe premiare i vincitori maschili e femminili del torneo di Wimbledon. La presidente dell'All England Club ha espresso la speranza che la principessa possa essere presente, sottolineando che la priorità è la sua salute. Il club è in costante comunicazione con Kensington Palace per offrire a Kate la massima flessibilità possibile, e si è detto pronto a modificare il protocollo delle premiazioni per agevolarla. Non è quindi del tutto escluso che Kate possa fare un'apparizione nel Royal box per seguire qualche match di particolare interesse, come quelli dell'italiano Jannik Sinner o dei britannici Emma Raducanu e Andy Murray.

Il Royal Box di Wimbledon

Kate Middleton e la famiglia reale sono una presenza costante a Wimbledon, seduti nei 74 esclusivi posti del Royal Box, situato sul Centre Court. A caratterizzarlo sono le eleganti sedute, tutte di colore verde scuro, firmate Lloyd Loom e dotate di imbottitura per un comfort extra. La principessa del Galles è stata vista spesso in prima fila, indossando una varietà di outfit memorabili. Tra le habitué del parterre del torneo anche la compianta lady Diana. La tradizione di presenza reale a Wimbledon non è solo un simbolo dell'estate britannica, ma anche un modo per la famiglia reale di connettersi con il pubblico attraverso uno degli eventi sportivi più iconici del Regno Unito. Il Royal Box sul Centre Court di Wimbledon è una delle tribune più ambite a livello internazionale. Potervi accedere non è da tutti. La tribuna è infatti frequentata oltre che dalla Royal Family, anche dal jet set e da numerose celebrità, come Victoria e David Beckham ma anche campioni dello sport. Non sempre però gli invitati hanno rispettato il dress code necessario per accedere ad un posto così esclusivo. È successo ad esempio a Luis Hamilton, che è stato respinto per essersi presentato in camicia havaiana e berretto.

Il dress code per accedere al Royal Box di Wimbledon

Gli spettatori del Royal Box sono soliti pranzare prima dell'inizio del gioco. Durante la partita infatti uno staff premuroso offre agli ospiti presenti té, acqua, crema solare e altro ancora. La posizione del royal box sul Centre Court è la migliore che ci sia. In passato alle signore era consentito indossare dei cappellini, ma ora sono stati banditi perché possono sfavorire la visuale. Gli uomini devono indossare giacca e cravatta mentre le signore solitamente optano per vestitini accollati, tailleur e gioielli non troppo eccentrici per non eccedere ma neanche passare inosservate.