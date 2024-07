Shannen Doherty, la star di Beverly Hills 90210 è morta a 53 anni: lutto nello spettacolo

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Shannen Doherty , star di Beverly Hills 90210 . Ad annunciare la scomparsa dell'attrice è stato il magazine People. Shannen era malata da tempo: stava combattendo una battaglia contro il cancro al seno dal lontano 2015 e si è tristemente spenta all'età di 53 anni. La star, negli ultimi anni, aveva deciso di raccontare personalmente la sua battaglia contro la malattia. Nonostante il suo volto sia sempre stato legato principalmente a Beverly Hills 90210, Shannen ha interpretato diversi ruoli tra tv e cinema. La sua ultima presenza al cinema risale al 2022, quando ricoprì un ruolo in Bomb Squad.

Shannen Doherty, il triste annuncio

Leslie Sloane, addetta stampa dell'attrice, nella giornata di oggi ha comunicato: "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. Devota figlia, sorella, zia e amica, era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede di rispettare la propria privacy in questo momento per poter piangere in pace".