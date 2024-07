Elezioni Usa, Biden shock: "Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca"

Biden parlerà alla nazione

"Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente. Desidero ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata un partner straordinario in tutto questo lavoro. E permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me", ha aggiunto ancora Biden. "Credo oggi quello che ho sempre creduto: che non c'è niente che l'America non possa fare - quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America", ha concluso. Joe Biden, inoltre, ha annunciato che parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare la sua decisione: "Parlerò alla Nazione più tardi questa settimana in modo più dettagliato della mia decisione". Nella lettera in cui ha ufficializzato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca non ha dato il suo appoggio a Kamala Harris o a nessun altro.