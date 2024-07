Attentati ai treni, Parigi 2024 inizia nel caos: "Attacco per paralizzare la rete"

Nel giorno di inizio delle Olimpiadi 2024 , in una Parigi blindatissima, si è verificato un caos senza precedenti a causa dell' interruzione dei treni ad alta velocità (TGV) dovuta ad una serie di atti dolosi e incendi che hanno colpito snodi cruciali della rete ferroviaria. La SNCF (Société nationale des chemins de fer français) ha descritto l'incidente come " un massiccio attacco per paralizzare la rete ", sottolineando la natura coordinata e premeditata degli atti di sabotaggio. Gli attacchi hanno interessato le linee ferroviarie che collegano la Capitale francese con l'Ovest, il Nord e l'Est del Paese. Fortunatamente, un altro sabotaggio sulla linea del Sud-Est è stato sventato.

Olimpiadi, caos a Parigi: attivata l'intelligence

La gravità della situazione che si sta vivendo a Parigi in queste ore ha portato alla mobilitazione di tutti i servizi di intelligence. Le autorità di sicurezza hanno riferito di disagi significativi su tre delle quattro linee TGV, proprio a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Secondo Le Monde, al momento non ci sarebbero indizi che colleghino gli attacchi direttamente alla cerimonia di apertura, prevista per questa sera nel cuore della capitale francese. Tuttavia, l'interruzione dei servizi ferroviari sta creando notevoli difficoltà negli spostamenti, non solo nella capitale ma anche verso le città circostanti. La SNCF ha dichiarato che le squadre di SNCF Réseau sono già al lavoro per diagnosticare e riparare i danni, ma ha avvertito che la situazione potrebbe perdurare per tutto il weekend. Gli utenti della SNCF saranno informati via SMS sulla situazione dei loro treni ed è stato consigliato a tutti i viaggiatori di posticipare i loro spostamenti e di non recarsi in stazione. L'attacco avrebbe procurato disagi per almeno 800mila persone, causando un impatto significativo sulla mobilità e creando una situazione di emergenza proprio nel giorno in cui Parigi è sotto i riflettori internazionali.

"Atto premeditato" e "attacco ai Giochi Olimpici"

Il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete, ha affermato che "tutti gli elementi indicano che questi atti sono premeditati" ed ha definito il sabotaggio delle linee ad alta velocita "un'azione criminale scandalosa". "La concomitanza degli orari, delle camionette ritrovate con alcune persone che si sono date alla fuga, soprattutto nel sud-est, indizi di incendio ritrovati sul posto...", ha sottolineato il politico, intervistato da BFM TV. Il sabotaggio, secondo il ministro dello Sport Amelie Oudea-Castera, è stato un attacco ai "Giochi degli atleti". "Questi Giochi sono per gli atleti che li sognano da anni e che lottano per il sacro Graal di salire sul podio e qualcuno li sta sabotando", ha poi proseguito dicendo che le Olimpiadi "sono state preparate con tanta cura da centinaia di migliaia di nostri concittadini per quasi 10 anni".