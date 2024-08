Vaiolo delle scimmie, la nuova variante: sintomi, trasmissione e vaccino

L'Organizzazione Mondiale della Sanità nei giorni scorsi ha dichiarato un'emergenza internazionale per il vaiolo delle scimmie , una malattia infettiva zoonotica causata dal virus MPXV. Così come spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità questo virus può trasmettersi da animali a esseri umani e anche da persona a persona , specialmente attraverso contatti stretti, ferite aperte o oggetti contaminati. La malattia ha un periodo di incubazione che varia tra 5 e 21 giorni. I sintomi iniziano con una fase prodromica che dura da 0 a 5 giorni, caratterizzata da febbre, mal di testa intenso, ingrossamento dei linfonodi, mal di schiena, dolori muscolari e forte debolezza. Successivamente, entro 1-3 giorni dalla comparsa della febbre, si sviluppa un'eruzione cutanea, che inizia solitamente dal viso (nel 95% dei casi) e si diffonde poi ad altre parti del corpo.

Vaiolo delle scimmie: la diffusione e la trasmissione

Il vaiolo delle scimmie, per il quale l'OMS ha dichiarato un'emergenza internazionale il 14 agosto 2024, è una malattia infettiva simile al vaiolo umano ormai eradicato. Questa malattia è stata identificata per la prima volta nel 1970 nelle foreste pluviali dell'Africa centrale e occidentale, dove il virus si è trasmesso dagli animali agli esseri umani. Nel novembre 2022, l'OMS ha deciso di rinominare la malattia da "monkeypox" a "Mpox" per ridurre lo stigma associato al nome precedente. Questa scelta è stata fatta dopo consultazioni con esperti globali per evitare le connotazioni negative legate al termine e contribuire a una risposta sanitaria più inclusiva. La trasmissione della malattia avviene principalmente nei Paesi endemici, soprattutto in Africa centrale e occidentale, con particolare incidenza nella Repubblica Democratica del Congo, da animale a uomo durante attività come la caccia o la lavorazione degli animali.

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha spiegato che la trasmissione da persona a persona avviene attraverso contatti stretti e prolungati con individui sintomatici. Può anche accadere che la malattia venga trasmessa attraverso oggetti contaminati se la persona che li tocca ha ferite o abrasioni oppure se c’è un contatto con le mucose di occhi, naso e bocca. Nel maggio del 2022 sono stati segnalati per la prima volta casi di vaiolo delle scimmie e catene prolungate di trasmissione in Paesi non endemici, senza alcun collegamento epidemiologico con viaggi o importazioni di animali dalle aree endemiche dell'Africa occidentale o centrale.