"Ti piaccio? Firma il contratto con la clausola di stupro": calcio sotto shock

" Contratti di consenso sessuale ", con l'inclusione di una clausola di " stupro accidentale ": l'incredibile notizia che arriva dalla Spagna sconvolge il mondo del calcio. Se reale o meno, non è ancora chiaro, ma questo tipo di "accordo", con discutibile valore legale, sembrerebbe essere nato come risposta a tutta una serie di accuse di stupro e aggressione sessuale che hanno coinvolto giocatori di calcio. La rivelazione è arrivata dal capo del Centro Nazionale per la Formazione degli Allenatori di Calcio della Spagna, Miguel Galan, secondo il quale un certo numero di giocatori sta già utilizzando questo escamotage.

Contratti di consenso sessuale: le rivelazioni di Galan

Secondo quanto trapela dal contenuto, i contratti includono una dichiarazione in cui entrambe le parti devono confermare di essere sessualmente attratte l'una dall'altra e che mettono i loro corpi "a reciproca disposizione". L'uso di questa tipologia contrattuale, soprattutto in un contesto così delicato come il consenso sessuale, ha sollevato non poche perplessità e critiche da parte di molti, incluso lo stesso Galan, che ha espresso dubbi circa l'aspetto etico e l'efficacia di tali accordi. Parlando al programma televisivo spagnolo "En boca de todos", Galan ha affermato: "Ho ricevuto questo tipo di contratto da un calciatore straniero, quindi sospetto che siano utilizzati in altri paesi, in base a un'altra legge. Penso che un contratto come questo non abbia posto nel calcio". Poi ha aggiunto di essere a conoscenza del fatto che due giocatori della Liga e uno della terza divisione stanno utilizzando i moduli e ha detto di avere domande su altri metodi di consenso, ad esempio tramite un telefono cellulare.