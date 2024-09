Molestie sessuali alla mascotte davanti a tutti: la Liga lo inchioda con la tv

Hugo Mallo , calciatore spagnolo attualmente in forza all' Aris Salonicco , è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali dal Tribunale Penale di Barcellona. I giudici spagnoli hanno stabilito che il giocatore ha compiuto atti di abuso sessuale nei confronti di una donna che lavorava come mascotte dell'Espanyol durante una partita tra Espanyol e Celta Vigo , tenutasi il 24 aprile 2019 presso lo stadio RCDE. La sentenza ha disposto altresì la condanna del calciatore al pagamento di una multa di mille euro come risarcimento danni per il ritardo nel pagamento e di dieci euro al giorno per venti mesi, per un totale di seimila euro. In aggiunta, sono state addebitate allo sportvio anche le spese processuali, portando l'importo totale della condanna a circa settemila euro più le spese legali .

Mallo condannato: la reazione della vittima

Carme Coma, la donna che lavorava come cheerleader per l'Espanyol il giorno in cui è stata molestata da Hugo Mallo, ha condiviso le sue riflessioni nel corso di una recente intervista rilasciata a Onda Cero e Cadena COPE dopo la sentenza contro il calciatore. I fatti risalgono al 2019, quando la giovane ha accusato Mallo di averle messo una mano sotto il costume e di averle toccato il seno durante una partita tra Espanyol e Celta Vigo. La vittima ha ricordato: “Avevo ben chiaro che volevo denunciarlo e l'ho fatto il giorno dopo. Ho provato rabbia, disgusto”. Poi ha aggiunto: "Toccare il seno poteva sembrare uno scherzo, uno scherzo impunito, ma mi sono detta: non può essere’. Per cinque anni ho subito pressioni, mi sono vergognata e ho avuto paura che la mia identità fosse conosciuta perché sono una persona anonima. Sono soddisfatta perché finalmente il giudice ha accreditato che ciò che mi è successo è vero.... È stata fatta giustizia”, ha dichiarato a ‘Radioestadio Noche’.

Nella sua intervista a "El Partidazo de COPE" ha detto, ricordando la vicenda: "In quel momento sono rimasto scioccata, ho cercato di spingerlo via e ho gridato 'bastardo', ma nessuno mi ha ascoltata perché ero sotto il costume e in uno stadio. Mi ha lasciata assolutamente scioccata. Non ci conoscevamo affatto".Ed ancora: "So che il video è stato fondamentale per la difesa. Anche di fronte a ventimila persone e alle telecamere, la gente dubitava di quello che era successo”.