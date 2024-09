Salone dell'Auto di Torino, vettura da rally sulla folla: 15 feriti

Nella mattinata odierna a Torino , durante il Salone dell'Auto , si è sfiorata una tragedia quando una Lancia Delta da rally ha perso il controllo e si è schiantata contro la folla dietro le transenne in piazza San Carlo, nei pressi di via San Teresa. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma l'evento ha creato grande paura tra i presenti. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per comprendere meglio cosa abbia portato alla perdita di controllo del veicolo. L'incidente è avvenuto alle 12,50 e in breve tempo sul luogo sono intervenute prontamente due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

Torino, i feriti coinvolte nell'incidente al Salone dell'Auto

In totale, sono quindici le persone rimaste coinvolte, tutte con ferite non gravi. Cinque di loro sono state trasportate in ospedale per accertamenti ulteriori, mentre le restanti dieci sono state assistite sul posto dai sanitari, che sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure. Tra gli spettatori ricoverati all'ospedale Mauriziano, quattro sono stati classificati in codice verde, indicando condizioni non gravi, mentre una persona è in codice giallo, che richiede un'attenzione medica più approfondita. Tra i feriti, una donna ha riportato la frattura di una gamba, mentre un uomo è stato colpito all'inguine. La polizia locale ha avviato le indagini per accertare i fatti, procedendo ad interrogare sia il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, sia i responsabili dell'organizzazione del Salone dell'Auto.