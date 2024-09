Schillaci, Federica Pellegrini commossa: “Non eravamo pronti a tutto questo”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso nelle scorse ore su Instagram un toccante messaggio di addio a Totò Schillaci nel giorno della sua prematura scomparsa , ricordando con affetto il tempo trascorso insieme durante la loro partecipazione all'adventure reality Pechino Express. Il loro post, rivolto anche alla moglie di Schillaci, Barbara, ha espresso la grande vicinanza e dolore per la perdita: " Totò, nessuno di noi era pronto per questo. Ci mancherai così tanto. Rip. P.S.: tranquillo, a Babi ci pensiamo noi ". Messaggio che attesta il legame speciale che si era creato tra le coppie durante il programma.

Schillaci, il cordoglio di Federica Pellegrini e Giorgia Soleri

Il messaggio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato accompagnato da uno scatto che ritrae l'ex nuotatrice ed il marito abbracciati con Totò Schillaci e sua moglie Barbara, attestando così l'amicizia nata durante il travel reality. L'immagine è stata ripresa subito dopo una delle sfide del reality, a cui Schillaci partecipò con grande determinazione, fermandosi in semifinale, proprio come accadde nella memorabile avventura di Italia '90. Nonostante la sconfitta, Schillaci ha lasciato un'impronta indelebile, dimostrando lo stesso spirito che lo rese un'icona del calcio italiano. Nelle scorse ore anche Giorgia Soleri ha affidato ai social un messaggio per Totò, conosciuto sempre nello stesso programma condotto da Costantino della Gherardesca. "Che dolore svegliarsi con questa notizia Totò", ha scitto l'influencer sui social, poi ha aggiunto: "Sei e rimarrai una delle persone più buone e pure che abbia mai conosciuto, così come sarai sempre una parte fondamentale nei ricordi belli di quell'esperienza meravigliosa che è Pechino Express e che ho avuto il piacere e l'onore di condividere con te e con l'incredibile donna al tuo fianco, Barbara Lombardo". Concludendo, ha aggiunto: "Un forte abbraccio e sentite condoglianze alla tua famiglia e a chiunque ti vuole bene".