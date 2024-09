Lehmann arrestato dopo aver partecipato all'Oktoberfest: cosa è successo

L'ex calciatore tedesco Jens Lehmann è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza dopo aver partecipato all' Oktoberfest , il famoso festival della birra che si svolge ogni anno a Monaco di Baviera. Il 54enne, originario di Essen, sarebbe stato fotografato mentre si godeva la festa, vestito con abiti tradizionali bavaresi, con un boccale di birra in mano e circondato da alcune ragazze. Secondo alcuni testimoni l'ex Milan sarebbe stato avvistato mentre ballava allegramente sulle panchine dell'area riservata allo Schützenfest, la sezione dedicata al tradizionale tiro a segno tedesco. La situazione si è complicata dopo che Lehmann ha lasciato l'evento e si è messo al volante in stato alterato, venendo fermato e arrestato dalle autorità.

Lehmann arrestato: la ricostruzione dei fatti

Jens Lehmann è stato fermato dalla polizia mentre guidava per il centro di Monaco di Baviera, subito dopo aver lasciato l'Oktoberfest, indossando ancora i lederhosen, il tradizionale costume tipico della Baviera,caratterizzato da pantaloni corti di cuoio. Gli agenti avrebbero notato un "comportamento insolito" al volante, tale da indurli a fermare l'uomo. Secondo il verbale, l'ex portiere avrebbe emanato un fortissimo odore di alcol e, una volta sceso dalla sua vettura, avrebbe avuto una evidente difficoltà a mantenere l'equilibrio, non riuscendo a stare in piedi. Inoltre, non sarebbe stato in grado di soffiare correttamente nell'etilometro per misurare il tasso alcolemico. Subito dopo, l'ex calciatore del Milan sarebbe stato condotto alla stazione di polizia più vicina, dove sarebbe stato trattenuto con l'accusa di presunta guida in stato d'ebbrezza. Le autorità tedesche gli avrebbero confiscato la patente in attesa dei risultati delle analisi del sangue, effettuate al suo arrivo in centrale. L'ex portiere del Borussia Dortmund è stato rilasciato il giorno successivo, evitando di commentare l'accaduto.