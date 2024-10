Ora solare 2024, quando spostare le lancette e il dibattito sull'abolizione

Il dibattito sull'ora legale

Il dibattito tra i sostenitori dell'ora legale permanente e coloro che preferiscono mantenere l'alternanza tra ora solare e ora legale è ancora molto acceso. I sostenitori dell'ora legale tutto l'anno sottolineano i benefici in termini di risparmio energetico e di benessere psicologico, dato che le giornate apparirebbero più lunghe e si potrebbe godere di più ore di luce nel tardo pomeriggio. Dall'altro lato, i difensori dell'attuale sistema sostengono che il mantenimento dell'ora solare durante l'inverno è più naturale e garantisce un migliore allineamento con il ritmo biologico della maggior parte delle persone. Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966 e, stando a svariate misurazioni, sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Dal 2004 al 2022, secondo i dati di Terna Spa, società di distribuzione di energia elettrica, grazie all'ora legale in Italia il risparmio sul consumo di energia elettrica è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio di circa 2 miliardi di euro.

La petizione

Molti paesi in Europa, inclusa l'Italia, hanno discusso la possibilità di abolire il cambio di orario, ma al momento non è stata presa una decisione univoca. I Paesi del Nord Europa, come la Finlandia e la Svezia, hanno spinto per l'adozione dell'ora legale permanente, evidenziando i potenziali benefici per la salute mentale e fisica. Gli studi suggeriscono che la luce solare più prolungata nel pomeriggio può migliorare l'umore e ridurre i sintomi di depressione stagionale, comuni nei mesi invernali con meno ore di luce. La petizione su Change.org che ha raccolto oltre trecentomila firme è una testimonianza di quanto il tema sia sentito dalla popolazione europea.