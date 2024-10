Chiara Ferragni, indagini chiuse: le parole dei legali e la cifra dell'ingiusto profitto contestato

Concluse le indagini da parte della Procura di Milano , in vista della richiesta di processo, nei confronti di Chiara Ferragni e di altre persone per l'accusa di truffa aggravata riguardante l'inchiesta, coordinata dal pm Cristian Barilli e dall'aggiunto Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sulla presunta pubblicità ingannevole legate alla vendite, a prezzi maggiorati e mascherate con iniziative benefiche, avvenute tra il 2021 ed il 2022, del pandoro 'Pink Christmas' Balocco e delle uova di Pasqua-Dolci Preziosi .

Chiara Ferragni, le parole dei legali dopo la chiusura delle indagini

I legali dell'imprenditrice digitale hanno commentato la chiusura delle indagini per truffa aggravata per i casi relativi al pandoro 'Pink Christmas' Balocco e alle uova di Pasqua, affermando: "Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Agcom". Poi hanno aggiunto: "Avvieremo al più presto un confronto con i Pubblici Ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda. Chiara Ferragni ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata quanto prima".

Chiara Ferragni, la cifra dell'ingiusto profitto contestato

Secondo il codice, con l'atto di chiusura dell'inchiesta, il cosiddetto 415 bis, la difesa ha tempo 20 giorni per presentare documenti, memorie o per far rendere interrogatorio al proprio assistito, con lo scopo di dimostrare l'innocenza dell'indagato o l'insussitenza delle contestazioni e di ottenere una richiesta di archiviazione. In caso contrario i pm vanno avanti ed esercitano l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o con la citazione diretta a giudizio. Per la Procura di Milano l'ingiusto profitto contestato a Chiara Ferragni sarebbe di poco più 2 milioni e 200 mila euro. Lo si legge nell'avviso di chiusura delle indagini per la influencer e per altre tre persone per i casi del pandoro 'Pink Christmas' e delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi. L'accusa è truffa aggravata.