Michael Jordan, l'assassino del padre è innocente: l'indiscrezione

Clamorosa svolta nel caso riguardante l'omicidio di James R. Jordan Sr ., padre di Michael Jordan . Secondo il New York Times, la commissione per la libertà vigilata della Carolina del Nord starebbe esaminando il caso di Daniel Green , l'assassino, valutando se concedergli la libertà vigilata dopo circa tre decenni dalla condanna. Green, che ha sempre sostenuto di non aver sparato a Jordan Sr., fu condannato per omicidio insieme al complice Larry Demery.

Alcuni recenti sviluppi e la riflessione su potenziali errori giudiziari hanno portato il giudice Gregory Weeks, che presiedette al processo, a manifestare apertamente il suo rammarico per alcune decisioni prese a quel tempo. Gesti che hanno riacceso il dibattito sul caso, con alcuni che mettono in dubbio la correttezza della sentenza originale.

Caso Jordan Sr., le ammissione del giudice dopo 30 anni

Il giudice Gregory Weeks, inoltre, ha espresso preoccupazioni sulla legittimità delle prove nel processo a Daniel Green, condannato per l'omicidio del padre di Michael Jordan. Ha menzionato esami del sangue inconcludenti e ha dichiarato: "Non ero mai stato così ossessionato" in riferimento alle decisioni prese durante il processo. Ora non resta che attendere la decisione definitiva della North Carolina Commission che potrebbe arrivare nelle prossime settimane per capire davvero cosa accaddde nel luglio 1993 sull'autostrada della Carolina del Nord mentre James R. Jordan Sr. riposava nella sua auto. Michael Jordan rimase molto colpito dalla tragedia familiare vissuta, tanto da influenzare il suo inaspettato primo ritiro dal basket professionistico nel 1993. Dopo l'identificazione del corpo del padre, Daniel Green fu dichiarato colpevole del suo omicidio in primo grado condannato all'ergastolo per omicidio colposo.