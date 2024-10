Alluvione Valencia: il gesto di Real Madrid, Barcellona e la scelta della Liga

La Spagna sta vivendo dei giorni di grande dolore a causa della recente alluvione che ha colpito la città di Valencia , a causa della quale si contano almeno 95 morti , oltre a numerosi dispersi. Mentre le squadre di soccorso continuano incessantemente il lavoro di ricerca per salvare vite, il mondo dello sport ha sospeso le sue attività per dare priorità al sostegno della popolazione. Le squadre della Liga e altre organizzazioni sportive stanno fornendo contributi significativi: alcune hanno donato fondi, altre stanno organizzando eventi di solidarietà e raccolte di aiuti per le famiglie sfollate.

Real Madrid e Barcellona: il gesto per Valencia

La partita Valencia-Real Madrid prevista per sabato 2 novembre pare destinata a essere posticipata, con la Liga che valuta di sospendere le gare previste nelle zone colpite dall'alluvione, nonostante l'agenda fitissima lasci poche opzioni per i recuperi. Come è ben comprensibile, in questo momento la priorità è la sicurezza di tutti. Il Real Madrid ha reso omaggio alle vittime di tale tragedia, sospendendo l’allenamento e osservando un minuto di silenzio per ricordare le numerose persone che hanno perso la vita. Anche il Barcellona ha voluto fare la propria parte, riunendosi in un cerchio di solidarietà per onorare i defunti e offrire un pensiero alle famiglie colpite. Tributi che attestano quanto lo sport possa essere uno strumento di unione e sostegno, andando così oltre alla mera competizione. Il Real Madrid, che si sta preparando per affrontare il Valencia, ha già comunicato la propria disponibilità a supportare attivamente i soccorsi, offrendo risorse e aiuti concreti a coloro che stanno vivendo le conseguenze dell'alluvione...