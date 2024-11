Valencia, ancora una tragedia: morto un giovane calciatore

José Castillejo , ex calciatore del Valencia CF, è morto a soli 28 anni in seguito ai devastanti effetti del DANA (Depresion Aislada en Niveles Altos), che ha colpito duramente la Spagna, causando oltre 158 vittime, con il territorio valenciano tra le aree più devastate. Eldense Sports Club ha commentato sui social: "Terribile notizia che ci giunge a causa della catastrofica DANA. Il CD Eldense è profondamente dispiaciuto per la scomparsa all'età di 28 anni di José Castillejo, ex giocatore del Barça nella stagione 2015/2016 . Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace ".

José Castillejo, il cordoglio del Valencia e del Real Saragozza

Nelle scorse ore al pubblico cordoglio per la morte del calciatore, si è unita anche la squadra di calcio valenciana: "Il Valencia è profondamente addolorato per la morte di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José Castillejo ha fatto parte dell'Accademia del Valencia CF fino alle giovanili e ha giocato per diverse squadre della comunità valenciana". Condoglianze a cui si aggiungono anche quelle del Real Saragozza: "Vogliamo trasmettere le nostre più sentite condoglianze per la morte di José Castillejo e mostriamo tutto il nostro sostegno alla sua famiglia e ai suoi amici in questi tempi difficili".

Nato il 29 febbraio 1996 a Picanya, Castillejo è stato un calciatore spagnolo che ha ricoperto il ruolo di ala sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Valencia CF, ha militato nel club fino all'età di 19 anni. Successivamente, ha intrapreso una carriera che lo ha portato a giocare in diverse squadre. Nella stagione 2015-2016, ha vestito la maglia del Paterna nella prima metà della stagione, per poi trasferirsi all'Eldense in Segunda División B. Ha inoltre giocato per il Recambios Colon, il Roda, il Torre Levante e il Vilamarxant, club con il quale ha concluso la sua carriera calcistica nel 2020.