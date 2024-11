Morata e Alice Campello insieme di nuovo...per Valencia

Morata e Alice Campello: i messaggi per re Felipe e gli alluvionati

"Si fa valere quando gli altri scappano. L'unico funzionario pubblico che è sempre al suo posto. Io, con il re", ha scritto il calciatore del Milan per sostenere pubblicamente il sovrano spagnolo, al centro delle contestazioni insieme al premier Sanchez durante la recente visita a Paiporta. Anche Alice Campello nelle scorse ore ha voluto attestare il proprio sostegno e solidarietà alle popolazioni colpite dall'alluvione. In una recente Instagram story ha scritto: "Sono giorni che guardo video con il cuore rotto". Poi la modella italiana ha proseguito: "Un abbraccio fortissimo a tutte queste persone". Concludendo: "Ogni notte prego per tutti voi". Parole a commento di un video raffigurante la visita dei reali di Spagna in una delle città più colpite dalla DANA.