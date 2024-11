Valencia, la tragedia mobilita lo sport: i messaggi di Badosa, Alcaraz e Nadal

Il mondo dello sport in Spagna, e in particolare quello del tennis, si è prontamente mobilitato per sostenere le vittime della recente catastrofe causata dalla DANA (Depresion Aislada en Niveles Altos), che ha devastato regioni come Valencia e l'Andalusia, provocando numerose vittime e ingenti danni materiali. Tra i primi a mobilitarsi anche la tennista Paula Badosa, che tramite i social ha lanciato un appello, esortando i suoi follower a sostenere le iniziative di soccorso e a contribuire alle raccolte fondi destinate alle aree devastate: "Molte persone stanno soffrendo ed è fondamentale unire le forze in questo momento per aiutarle. Io ho già fatto la mia donazione e vi invito a prendere in considerazione la possibilità di fare altrettanto. Ogni contributo, di qualsiasi tipo, può fare la differenza per la vita di chi ne ha bisogno”.