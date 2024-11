Alluvione Spagna, quelle maglie del Valencia salvate dal fango e il dolore di Morientes

La devastante alluvione che ha colpito Valencia ha lasciato una scia di distruzione e dolore, con un bilancio di oltre 200 vittime e numerosi dispersi. In questo momento così drammatico per la Spagna, si ha notizia anche di storie di speranza e resilienza, come quella di un appassionato tifoso del Valencia CF, diventato virale sui social per il suo coraggioso tentativo di recuperare la preziosa collezione di maglie della squadra del cuore dalla sua abitazione invasa dal fango. Nonostante i rischi evidenti, l'uomo ha deciso di salvare i suoi cimeli, simbolo di una profonda passione calcistica. Adesso le metterà tutte all’asta e con i soldi ricavati aiuterà le vittime dell’alluvione che ha messo in ginocchio la città.

La decisione del Valencia Fc e le parole di Carlo Ancelotti

In segno di rispetto per le vittime e le comunità colpite dalla DANA, il Valencia CF ha deciso di sospendere le attività sportive nel fine settimana, mentre altre squadre della Liga hanno continuato a giocare. In considerazione della gravità della situazione, diversi allenatori e figure di spicco del calcio spagnolo hanno espresso la necessità di fermare completamente il campionato, considerando la gravità della situazione. L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dichiarato: "Il calcio è una festa. E tu festa la puoi fare quando stai bene, quando la tua famiglia sta bene, quando tutti stanno bene. Quando la gente non sta bene non si può fare festa. Il calcio per me deve fermarsi". La comunità calcistica spagnola ha mostrato solidarietà verso Valencia, con messaggi di supporto da parte di club come Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. La tragedia ha colpito anche il mondo del calcio locale, con la perdita di José Castillejo, ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Valencia, tra le vittime dell'alluvione.