"Hubner è morto, circostanze da chiarire": addio alla leggenda dello sport

Hubner, il cordoglio del mondo del ciclismo

Dopo il ritiro nel 1997, Hubner ha continuato a contribuire al mondo del ciclismo, ricoprendo fino al 2022 il ruolo di direttore sportivo della squadra di ciclismo su pista TheedProjekt-Cycling, che annoverava atleti come Kristina Vogel, Maximilian Levy e Lea Sophie Friedrich. La sua scomparsa rappresenta quindi una grande perdita per il mondo del ciclismo su pista, dove è ricordato come una leggenda dello sprint. Atleti come Kristina Vogel hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando l'importante eredità lasciata da Hübner nello sport tedesco e internazionale: "Tutto ciò ci sciocca tutti, si resta senza parole. Non sai nemmeno cosa dire: è una leggenda dello sprint. Lui, Lutz Heßlich e Jens Fiedler sono stati quelli che hanno reso grande lo sprint in Germania". Tra gli altri ad aver espresso sincero cordoglio per la scomparsa dello sportivo ci sono stati anche Jens Fiedler (due volte campione olimpico e tre volte campione mondiale), che ha ricrodato Hubner come un pioniere e un modello per le generazioni future di ciclisti tedeschi, mentre Lutz Heßlich (due volte campione olimpico e quattro volte campione mondiale) ha sottolineato l'importanza di Michale nell'aver contribuito a portare il ciclismo su pista tedesco ai massimi livelli internazionali.