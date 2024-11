Federica Pellegrini nella fondazione Giulia Checchettin: "Ho paura che..."

Federica Pellegrini , ex campionessa olimpica di nuoto, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Giulia Cecchettin (che si dedica alla prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione e il supporto alle vittime, promuovendo una cultura del rispetto e dell'uguaglianza), istituita da Gino Cecchettin in memoria della figlia, vittima di femminicidio un anno fa a Vigonovo, per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. In una recente intervista, la sportiva ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla difficoltà di riconoscere segnali di violenza nei giovani, come avvenuto nel caso dell'ex di Giulia.

Federica Pellegrini, la preoccupazione di mamma e l'incontro con Gino Cecchettin

Pellegrini, madre di una bambina, ha più volte sottolineato l'importanza di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco e alla consapevolezza, evidenziando la necessità di fornire strumenti adeguati per affrontare le sfide di una società complessa. "Da un lato la violenza mi preoccupa, sì. Ma sono anche convinta che stiamo vivendo l'inizio di una rivoluzione delle donne in cui credo molto, una rivoluzione talmente potente che non si arresterà", ha sottolineato la nuotatrice, oggi concorrente di Ballando con le Stelle. Poi ha svelato come è nato il contatto con la Fondazione Giulia Cecchettin: "Mi ha cercata Gino direttamente, senza intermediari, me ne ha parlato, ho risposto subito "sì". Il femminicidio di Giulia mi aveva sconvolta anche per la crudeltà e lucidità con cui è stato commesso, in quel periodo poi ero al termine della mia gravidanza, pensavo quindi al futuro di mia figlia".