Terrore per Kate e William, uomini incappucciati e cancello sfondato: cosa è successo

Dove abitano William e Kate a Windsor

La residenza del principe e della principessa del Galles, l'Adelaide Cottage, si trova nel suggestivo Windsor Great Park all'interno della Crown Estate di 655 acri. La struttura è un gioiello storico che combina al fascino regale anche alcuni inaspettati scandali. L'edificio fu costruito nel 1831 come rifugio per la regina Adelaide, moglie di Guglielmo IV ed ha ospitato alcuni momenti e personaggi iconici della storia britannica. La regina Vittoria era particolarmente affezionata al cottage, tanto da utilizzarlo come luogo per le sue colazioni. Tra i residenti più noti, anche il capitano Peter Townsend, che ebbe una relazione con la principessa Margaret negli anni '50. Storia d'amore che fu contrastata dalla famiglia reale e che scosse non poco l'opinione pubblica del tempo.