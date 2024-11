Di Francisca, le confessioni sulle violenze subite: "Grazie alla scherma..."

Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne , istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. Tra i tanti sportivi che hanno reso una testimonianza significativa in questo giorno così importante e particolare, c'è stata anche Elisa Di Francisca . La campionessa olimpica di fioretto è intervenuta al la cerimonia di consegna del Premio Beppe Viola al Coni , dove ha condiviso la sua personale esperienza di violenza psicologica e fisica subita in giovane età. Di Francisca ha inoltre sottolineato l'importanza di educare i ragazzi al rispetto e alla parità di genere, affermando che è fondamentale rivolgersi più ai maschi che alle donne per contrastare la violenza di genere.

Elisa Di Francisca: le confessioni sulle violenze subite

Di Francisca ha poi proseguito dicendo: "Ben vengano giornate come queste per contrastare la violenza sulle donne, io avevo 18 anni e ho smesso di fare scherma perché avevo vicino un ragazzo gelosoa causa di un fidanzato geloso che la isolava dai suoi cari e la controllava ossessivamente". La campionessa ha poi aggiunto parlando del suo ex fidanzato: "Questo ragazzo non si fidava di me, aveva paura che andassi fuori per tradirlo". Ed ancora: "Ho chiuso i rapporti con tutti per lui, si arrabbiava addirittura se mi chiamavano i miei genitori. Pensavo mi amasse, poi sono arrivata al punto più pericoloso quando mi ha messo le mani addosso. A quel punto sono scappata e grazie alla scherma mi sono salvata, trovando un obiettivo"...