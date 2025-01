Cristiano Ronaldo diventa un pezzo da collezione: arriva il CR7euro

Cristiano Ronaldo continua a stupire e a far parlare di sé non solo per le sue performance in campo. Il calciatore dell' Al Nassr avrà presto qualcosa che nessun altro calciatore al momento può vantare: una moneta a lui dedicata. Si tratta di una moneta commemorativa da 7 euro, ispirata al suo iconico numero di maglia "CR7" e prodotta in un'edizione limitata di 25mila esemplari , che sarà venduta al prezzo di 7,50 euro tramite il Banco de Portugal. Il prodotto potrebbe raggiungere un valore di mercato significativamente più alto, con stime che arrivano fino a 144mila euro.

Cristiano Ronaldo, dopo la stuatua arriva la moneta Cr7euros

Nella nuova moneta dedicata a Cristiano Ronaldo si vede la figura del calciatore con la maglia della Nazionale al centro, poi le scritte "Cr7" ed "Euros" lungo il bordo mentre di fianco spicca il "Cr7euros".Sebbene la moneta sia ufficialmente utilizzabile come valuta nell'Eurozona, è destinata principalmente ai collezionisti e agli appassionati, rendendo improbabile il suo impiego nelle transazioni quotidiane. Questo tributo si aggiunge alle numerose onorificenze già ricevute da Ronaldo, detentore del record di gol in Nazionale, con 135 gol in 216 partite e guidato guidato da capitano il Portogallo allo storico titolo di Euro 2016. Per lui, tempo fa era stata costruita una statua all'aeroporto di Madeira che è stato rinominato nel 2017 con il nome di "Cristiano Ronaldo Airport". Per l'occasione fu eretto anche un busto rffigurante il calciatore, che però suscitò non poche polemiche. In molti ritenevano, infatti, che non rappresentasse degnamente la bellezza del calciatore.