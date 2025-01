Attentato New Orleans, tra le vittime anche un ex giocatore di football

Tiger Bech, ex giocatore di football alla Princeton University, è tra le 15 vittime dell'attentato a New Orleans, travolte dall'attentatore dell'Isis con un pick up a Bourbon Street. Il giovane 28enne era uno dei migliori nel suo ruolo di kick returner, votato infatti nella squadra ideale della Ivy League. La notizia l'ha data il fratello Jack, pure lui ex giocatore, ricevitore a Texas Christian University. "Ti vorrò sempre bene fratello! Sei stato fonte d'ispirazione ogni giorno e ora sarai con me in tutti i momenti della mia vita. Non preoccuparti per la nostra famiglia, ci penso io", ha scritto Jack sul suo profilo X (ex Twitter).