Suarez salva un uomo dal suicidio: cosa è successo

Non solo bomber, Luis Suarez per un giorno ha vestito anche i panni dell'eroe ed è stato decisivo in una brutta vicenda che ha scosso la comunità nei pressi di Ciudad de la Costa. L'attaccante dell'Inter Miami è stato chiamato dalla polizia e da un gruppo di psicologi per convincere un uomo di 49 anni a non suicidarsi. E il suo intervento è stato fondamentale nella mediazione come ha raccontato Canal+.