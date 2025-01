David Lynch morto a 78 anni: addio al regista di Twin Peaks

David Lynch è morto. Il regista della serie Twin Peaks e delle celebri pellicole The Elephant Man, Velluto blu e Mulholland Drive si è spento all'età di 78 anni. Lo scorso anno, aveva raccontato in un'intervista di essere affetto da una forma di enfisema provocata dal fumo e che ne aveva gravemente compromesso la mobilità.

L'annuncio della famiglia

Ad annunciare la scomparsa del cineasta statunitense, è stata la stessa famiglia con un messaggio pubblicato sul profilo social dello stesso Lynch:"È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell'uomo e dell'artista, David Lynch. Apprezzeremmo un po' di privacy in questo momento. C'è un grande vuoto nel mondo ora che non è più tra noi. Ma, come direbbe lui, 'Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco'".

David Lynch: premi e nomination

Nel corso della propria carriera, Lynch ha guadagnato quattro candidature agli Oscar. Tre delle quali alla categoria Miglior regista per le pellicole The Elephant Man (1981), Velluto blu (1987) e Mulholland Drive (2002). Per The Elephant Man fu nominato anche alla Migliore sceneggiatura non originale. Nel 2020, riceve il Premio Oscar alla carriera. Tra gli altri premi, anche la Palma d'Oro per Cuore Selvaggio (1990) e il Prix de la mise en scène per Mullholand Drive.