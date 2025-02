Come hanno truffato Moratti? Il clamoroso caso che ha coinvolto molti vip

« Buonasera, sono il Ministro Crosetto. Avremmo bisogno di soldi per pagare un riscatto internazionale. Ci sono dei giornalisti fatti prigionieri all'estero e stiamo trattando in segreto per la loro liberazione. Se ci aiuta fornendoci una grossa somma, questa le verrà rimborsata dalla Banca d'Italia , ma adesso aiuta il Paese». Questa telefonata l'hanno ricevuta parecchi imprenditori e vip italiani, cui pareva effettivamente di parlare con Crosetto grazie a un software che imitava la voce del Ministro della Difesa. Quasi nessuno però ci è cascato , versando la somma richiesta, perché dopo qualche controllo si sono resi conto che non era una vera richiesta.

La truffa a Moratti

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, invece ha acconsentito e, secondo le ricostruzioni giornalistiche, versato un milione di euro ai truffatori. Lo stesso Moratti ha ammesso di essere stato vittima delle truffa e di aver denunciato l'accaduto, ma non ha né confermato, né smentito l'entità della cifra che circola da più parti. Lo stesso Ministro ha raccontato come questa truffa on line è stata architettata e come Moratti ne sia rimasto vittima. In questi casi è molto difficile risalire ai colpevoli e recuperare il maltolto, perché i truffatori sono abilissimi a far sparire su conti esteri i soldi, ma vista la quantità di denaro potrebbe essere qualche speranza in più.