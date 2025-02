Michielin, "Fango in paradiso" va... veloce. Guida Alonso!

Dici Francesca Michielin , dici Sanremo , dici… Fernando Alonso . La cantante è infatti una grande appassionata di Formula Uno e non è mistero che proprio Alonso sia un vero e proprio idolo per lei (roba da poster in camerino, durante i primi tour!). E dunque è risultato naturale, per lei e i suoi collaboratori,contattare l'asturiano per il coinvolgente video del brano sanremese "Fango in paradiso". Il corto gioca sulla doppia prospettiva, proiettando su uno split screen gli alti e i bassi di una relazione, dalla spensieratezza iniziale fatta di momenti felici e complicità ai conflitti e le tensioni che porteranno inevitabilmente alla fine di quel capitolo. Filo conduttore tra i dolorosi ricordi di Francesca è lo sguardo fisso tra i paesaggi oltre il finestrino di un lungo viaggio in auto. Autista d'eccezione, in questo caso, è per l'appunto Alonso : che accompagna Francesca a bordo della sua Aston Martin per le strade panoramiche di Montecarlo. »

"È forse la canzone più viscerale che abbia mai scritto - spiega la Michielin -. Questa è un po’ la mia versione di una revenge song che, come insegna Taylor Swift, è sempre un’ottima soluzione per rimettere insieme i pezzi di un cuore spezzato. Però, nel mio caso, non voglio vendicarmi di nessuno. Anzi, sono io che ammetto che ci sto male, ma va bene così, lo accetto. Anche nei luoghi migliori c’è un po’ di imperfezione, e dal fango nascono cose belle"



Da parte sua Alonso, intervistato proprio dalla Michielin, spiega… "Ero contento di fare questo videoclip, sono stato felice quando mi è stato chiesto. Tra l'altro era previsto che fosse girato in un periodo in cui dovevo essere in Italia, quindi era perfetto. Poi, vabbè, un mese dopo sto ancora in Italia… Ma va bene così, meglio ancora!".



La Michielin aveva conosciuto Alonso a margine del Gp di Monza del 2017, quando aveva cantato l'Inno di Mameli (e si era pure concessa un giro di pista cn la safety car). Per il campione ha scritto e cantato "Alonso". "Ma io ti verrei a trovare, mi farei anche le Asturie a piedi per dirti che per me rimarrai sempre speciale".