"L'ho tradita. Ho fatto un'infamata", Selvaggia Lucarelli e la rivelazione su Federica Nargi 

Durante il DopoFestival di mercoledì 12 febbraio, Selvaggia Lucarelli ha rincontrato Federica Nargi , ex concorrente di Ballando con le Stelle 2024 , ricordando con ironia e lanciando qualche frecciatina su alcuni momenti della finalissima del dancing show, tra cui lo zero che le aveva assegnato, un voto che la showgirl ha mal digerito e che non ha dimenticato. In compagnia del compagno Alessandro Matri , la Nargi ha anche ballato nel corso della trasmissione, dando il via a un siparietto con la giornalista e giurata dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Lucarelli, la rivelazione su Federica Nargi dopo Ballando con le Stelle

“A Federica devo dare dieci dopo averle dato zero alla finale di Ballando. L’ho tradita”, ha scherzato Lucarelli. Ma Federica ha subito risposto, ricordando bene il voto inaspettato: “Ancora non mi sono ripresa da quello zero. Mi hai tradito”. La giurata di Ballando ha poi ammesso: "Ho fatto un'infamata. È stata una vigliaccata. Le ho dato zero quando avevo il voto segreto. Non sapevo che poi il giorno dopo avrebbero pubblicato i voti segreti. Dopo che li hanno pubblicati gli altri, li ho pubblicati anch'io, ho fatto la finta di voler ammettere l'infamia. Ma in realtà erano già stati pubblicati". Federica ha poi commentato: "Secondo me Selvaggia mi ha amato da subito. La percepivo questa cosa. Lo vedevo da come mi guardavi. Mi sono detta: "Selvaggia è una donna intelligente e quindi mi amerà sicuramente". Poi me l'ha messa in quel posto".