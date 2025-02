Corsi, che pirlata! Se Irama celebra… Buongiorno e Bellanova. Sanremo: le pagelle

ROSE VILLAIN con CHIELLO - “FIORI DI ROSA, FIORI DI PESCO” 6.5 In punta di piedi. Molto rispettosi, ossequiosi dei maestri Battisti&Mogol. Batteria a parte, il sound è quello originale e pure l'interpretazione. Rose Villain (6) parte attenta e precisa, Chiello (7) ricorda Battisti proprio, pure nel timbro. Ti chiedi fino alla fine se prima o poi possa arrivare il colpo di scena, ma non è cosa. Insomma, si gioca per il pareggio.

MODÀ con FRANCESCO RENGA - “ANGELO” 6.5

Questo inno all’amore per un figlio, con tutte le paure che genera, riporta indietro di vent’anni l’Ariston che canta il ritornello all’unisono. Renga (6.5) è rassicurante, tipo giocare con Buffon tra i pali alle spalle. A Kekko (6.5), emozionato, l’augurio di trovare il suo Angelo custode.

CLARA con IL VOLO - “THE SOUND OF SILENCE” 5.5

Ti aspetti una interpretazione intima, perché mica si chiama "Il ruggito del silenzio", no? Loro la portano sul palco con tutta la potenza che hanno e questo stride (5.5). Un po' come sostituire il cucchiaio di Totti con una puntonata. È comunque una potenza vocalmente perfetta, come Il Volo ha abituato da sempre e che Clara ha dimostrato di saper completare.

NOEMI con TONY EFFE - “TUTTO IL RESTO È NOIA” 6

Non si esce dalla cinta dell'urbe. Tony Effe scompare nel confronto col Califfo e pure, voce flebile, nella sontuosità degli archi. Pensa però Noemi - potente e graffiante che quasi quasi Mina - ad alzare il livello. Convinta e convincente fino alla fine.

FRANCESCA MICHIELIN e RKOMI - “LA NUOVA STELLA DI BROADWAY” 6.5

L’armonia tra i due funziona anche se la “Stella” è senza dubbio Francesca (7), graffiante al pianoforte, trainante nella parte faccia a faccia che Rrkomi (6) segue, intelligentemente, per raccontare una storia d’amore che nasce nell’oscuro e intimo dietro le quinte e poi sboccia all’improvviso. Tipo quando Mourinho ha varcato i cancelli di Trigoria.

LUCIO CORSI con TOPO GIGIO - “NEL BLU DIPINTO DI BLU” 8

Il solto colpo di genio alla Pirlo. Cioè: sai che qualcosa prima o poi lo farà, ma resti spiazzato quando scpri il cosa e il come. Il fatto di non andare a pescare tra i colleghi la dice anche lunga sulla voglia di tirare dritto per la sua strada.

SERENA BRANCALE CON ALESSANDRA AMOROSO “IF I AIN’T GOT YOU” 8

Serenamente (Brancale, 8) se ne viene fuori alla grande in tutto il suo talento, con voce calda e trasporto e tecnica perfetta. Questa cover valorizza il suo talento ancor più della canzone che porta al Festival. Superba anche la Amoroso (7.5). Anche se forse forse, a voler fare i perfettini, sarebbe stato più sfiziosa una accoppiata eterogenea, a contrasto.

IRAMA con ARISA - “SAY SOMETHING” 7.5

Struggenti come la trama di questo brano, intensi come è il dolore di un amore che non vuole, ma che a quanto pare deve finire. Chiedere ai tifosi granata alla voce Buongiorno-Bellanova. Irama (7) si cuce la canzone sul suo timbro e porta sul palco una delle due migliori voci della musica italiana, Arisa (8).

GAIA con TOQUINHO “LA VOGLIA E LA PAZZIA” 8

Piace vincere facile? Cioè, sì, insomma: piace fare un figurone facile? Ecco, appunto. Canzone superba + il mitologico Toquinho (8) sono un mix esaltante e bisogna ammettere che Gaia (8) ci sta dentro con disinvoltura e padronanza.

THE KOLORS CON SAL DA VINCI “ROSSETTO E CAFFÈ” 5.5

L’ultima volta che si erano visti, poco prima del Festival, l’avevano fatto ai piedi del murale di Maradona, insieme ai fan. E come potevano allora non portare la loro Napoli con un brano che è diventato un tormentone e, proprio per questo, sta benissimo addosso a Stash (5.5) e al suo conterraneo Sal Da Vinci (5.5). Tutto l’Ariston canta, proprio come quando questi due riempiono il “Maradona”.

MARCELLA BELLA CON TWIN VIOLINS “L’EMOZIONE NON HA VOCE” 5.5

La canzone è un capolavoro. Ma è un capolavoro che già dal primo mezzo arpeggio riporta all'interpretazione così tipicamente tipica di Celentano… E persino per una di Bella e buona famiglia, il confronto rischia di essere impari. Voto 8 all'abbraccio Marcella-Gianni, comunque. PS. Non si capisce la scelta di portare due violinisti al cospetto dell'orchestra dell'Ariston. Tipo lattina di birra nello zaino, girando per gli stand dell'Oktoberfest.

ROCCO HUNT CON CLEMENTINO “YES I KNOW MY WAY” 7

L’omaggio a Pino Daniele arriva dritto al cuore perché è onesto da parte di questi due “guagliò” che prima battono il ritmo, rendono giustizia a questo brano e poi non nascondono le lacrime quando appare la foto tutti e tre insieme. Per Rocco Hunt (7) è di nuovo “Nu juorno buono”, per Clementino stasera, la poltrona si gira. Coppia d’attacco vincente, Cavani-Lavezzi.

FRANCESCO GABBANI CON TRICARICO “IO SONO FRANCESCO” 6.5

Francesco (6.5) e Francesco (6.5). O viceversa. Scelta curiosa, ché la "solarità" splendente di Francesco G. in un certo qual modo potrebbe stridere con l'intimismo arrabbiato di Francesco T. e la sua canzone (che comunque è di rabbia, di disagio, di sofferenza a dispetto dell'apparenza). Però funziona, via.

GIORGIA con ANNALISA - “SKYFALL” 6.5

Brave, bravissime, strepitose. Però… Però non c'è l'amalgama. Non si passano la palla. Come due giocatori che dribblano e fanno numeri, quando però basterebbe passarsi la palla a vicenda. Il bello di un duetto e se uno + uno dà tre. Qua resta 2.

SIMONE CRISTICCHI CON AMARA “LA CURA” 7

C’è un continuo scambio, tutto di prima. La voce di lei, l’interpretazione di lui. Un dai e vai che cresce e che questo capolavoro qual è La Cura aiuta e fa crescere, progressivamente, e abbraccia. Cristicchi (7) e Amara (7) sono perfettamente complementari come Pirlo e Vidal nella Juve di Conte.

SARAH TOSCANO con OFENBACH - “OVERDRIVE” 6

Datele tempo, ha solo 19 anni! Anche se, onestamente, per come sta sul palco – e questa volta si spinge pure in platea – sembra una veterana. Una Yildiz in Riviera, insomma. Lei è protagonista (6), il duo francese Ofenbach (6) offre assist da entrambi i lati e, nella seconda parte, la aiuta a far ballare tutto il teatro Ariston.

COMA_COSE CON JOHNSON RIGHEIRA “L’ESTATE STA FINENDO” 8

"Sanremo sta finendo…". La voce di Francesca. Gli occhiali di Johnson. E cosa vuoi chiedere di più? Non c'è altro da aggiungere. 8 volante. Siamo ai livelli di una parata di Higuita.

JOAN THIELE con FRAH QUINTALE - “CHE COSA C’È” 7

Due voci dolci che si fondono in una sola regalano un Gino Paoli delicato, rispettosamente autentico. Non c’è uno che sovrasta, ma un’orchestra di note, suoni, sguardi che sembra una di quelle squadre in cui è la squadra prima del singolo e si raggiungono traguardi importanti. Come il Bologna di Motta che, in punta di piedi, varca la soglia della Champions League.

OLLY con GORAN BREGOVIĆ e LA WEDDING & FUNERAL BAND - “IL PESCATORE” 8

Bregovic (8) e compagnia (8) sono uno spettacolo e Olly fa la sua parte (7.5). Ne esce un omaggio a De André e però anche alla Pfm, perché diventa impossibile non pensare alla versione fatta con Di Cioccio e compagni. Bene così. Benissimo.

ELODIE e ACHILLE LAURO - “A MANO A MANO”/“FOLLE CITTÀ” 7

Nel primo tempo Lauro (8) si prende la scena con la voce, nella ripresa i due giocano fianco a fianco a colpi di sombrero e rabona, schiena scoperta – per lui – più a suo agio lei, Elodie (6.5), che graffia e mette anche la sua firma sulla performance sicuramente meno ordinaria fin qui. Lauro è fa il Fabio Grosso, Elodie come Del Piero che un minuto dopo blinda il successo.

MASSIMO RANIERI con i NERI PER CASO “QUANDO” 6

Levare la chitarra da un brano di Pino Daniele, beh. E sostituirla con i bip bop pciaf ptum (5) dei Neri per caso (6). No, non è cosa. Scompare quel senso di malinconia, di attesa che fa di "Quando" un capolavoro della musica italiana. E scompare nonostante la solita perfetta interpretazione di Ranieri (7).

WILLIE PEYOTE con TIROMANCINO e DITONELLAPIAGA - “UN TEMPO PICCOLO” 8

Delicati, ben amalgamati, raffinati… Convincente Willie (8), convincente Zampaglione che è sempre apprezzabilissimo anche come chitarrista (8), convincente ditonellapiaga. Ma, soprattutto, convincenti tutti messi insieme. 1 + 1 + 1 questa volta è uguale a 4

BRUNORI SAS con RICCARDO SINIGALLIA E DIMARTINO “L’ANNO CHE VERRÀ” 8

Il perfetto esempio di cosa significa fare propria una canzona (una grande canzone) senza snaturarla epperò senza limitarsi a farne il karaoke. Voto 8 a tutti e pure al ballettino finale.

FEDEZ con MARCO MASINI “BELLA STRONZA” - 8

A Sanremo si aspettava questo duetto come la Juve aspettava un bomber da doppia cifra. Kolo Muani non ha deluso, Fedez (8) neanche: le barre che ha scritto sono potenti, la cicatrice sulla pancia che gli ha fatto meno male, “Baciarsi e dirsi ti amo si, ma di nascosto”. La destinataria è facile da intuire, come la spinta che Masini (8) contribuisce a dare al pezzo, perché lo mantiene nella sua, prepotente, originalità.

BRESH con CRISTIANO DE ANDRÉ - “CRÊUZA DE MÄ” 7

Contro tutto e tutti (microfoni, spie, jack…). Resta il fatto che la canzone è un capolavoro e sia Cristiano - manco a dirlo… - sia Bresh (dimostra di avere il phisique du role) tengono botta.

SHABLO FT. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO con NEFFA “AMOR DE MI VIDA”/“ASPETTANDO IL SOLE” 8

Per gli amanti del genere, beh, lì su quel palco sono tutti (8) figli di Neffa (8), in un certo qual modo. E scatta il tributo al maestro, giustamente.