Addio a Gene Hackman: la star di Hollywood trovata morta insieme alla moglie

L'attore Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio nella loro residenza a Santa Fe, New Mexico. Insieme ai corpi esanime del vincitore di due premi Oscar e della pianista classica, è stato rinvenuto anche quello del loro cane. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato la notizia poco dopo la mezzanotte di giovedì, aggiungendo che non ci sono indicazioni che possano far pensare al momento ad un atto criminale.

Gene Hackman e Betsy Arakawa: le cause della morte

La causa della morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa non è stata ancora resa nota. Il celebre attore di Hollywood aveva 95 anni ed era noto per una carriera cinematografica durata oltre sei decenni, con ruoli memorabili in film come "Il braccio violento della legge" e "Gli spietati", per i quali ha vinto l'Oscar. Si era ritirato dalle scene nel 2004. La moglie di Hackman, Betsy Arakawa, aveva 63 anni ed era una pianista classica. I due si erano sposati nel 1991. Da molti anni, la coppia viveva a Santa Fe, dove conduceva una vita riservata lontano dai riflettori di Hollywood.