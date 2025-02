Papa Francesco, le ultime sulle condizioni dal Gemelli: "Notte tranquilla"

Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli per una bronchite poi evoluta in una polmonite bilaterale mettendo a rischio la sua vita, pare abbia trascorso una notte tranquilla e continua a riposare, così come comunicato dalla Sala Stampa Vaticana nella mattinata odierna. Le condizioni del Santo Padre rimangono tuttavia critiche, tanto che secondo alcuni esperti la prognosi non sarà sciolta prima della prossima settimana. Cauto ottimismo quindi per il Pontefice 88enne che alterna l'ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask a fisioterapia repsoratoria.