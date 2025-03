Eleonora Giorgi, la richiesta dell'attrice per i suoi funerali

"Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto, questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì. Ha portato avanti questo percorso col sorriso, spingendo gli altri a fare lo stesso", hanno detto nelle scorse ore i figli della Giorgi ai giornalisti radunati dinanzi la clinica in cui si è spenta l'attrice romana nella mattinata del 3 marzo. Quanto al funerale, Eleonora Giorgi aveva dichiarato in una passata intervista che durante la sua cerimonia funebre avrebbe voluto che fossero suonate due canzoni: "Wish You Were Here" dei Pink Floyd e "A Whiter Shade of Pale" dei Procol Harum, rispettivamente all'inizio e alla fine della cerimonia. Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Eleonora Giorgi ha esordito nel mondo del cinema negli anni '70, diventando rapidamente una delle figure più amate del panorama cinematografico italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria versatilità, spaziando tra ruoli drammatici e commedie di successo. Tra le sue interpretazioni più memorabili si ricordano i film "Storia di una monaca di clausura" (1973), "Appassionata" (1974) e "Borotalco" (1982), per il quale ha ricevuto sia il Nastro d'Argento che il David di Donatello come miglior attrice protagonista.