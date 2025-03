Ronaldo, il ristorante italiano con Nadal chiuso a sorpresa: cosa è successo

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo e Rafa Nadal che, dopo appena tre anni dall'apertura, hanno deciso di chiudere il loro ristorante italiano "Totò" di Madrid. Situato al numero 36 del Paseo de la Castellana, il locale era noto per la sua cucina ispirata all'Italia degli anni '50 e '60, con piatti come la celebre carbonara "Vera Carbonara de Toto", che pare sia ordinata in media 250 volte a settimana. Il conto medio del ristorante è di circa 50 sterline e vanta più di 300mila followers su Instagram.