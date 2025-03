Wanda Nara urla disperata contro Mauro Icardi: l'intervento della polizia

Tensione alle stelle tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Nelle ultime ore si è verificato un nuovo episodio ha aumentato il livello di conflittualità tra il calciatore del Galatasaray e l'imprenditrice argentina, culminando in una lite sotto l'abitazione di lei a Buenos Aires che ha richiesto l' intervento della polizia . Secondo quanto riportato dai media argentini, il tribunale aveva recentemente autorizzato Icardi a trascorrere del tempo con le figlie , a condizione che la sua attuale compagna, María Eugenia Suarez Riveiro (conosciuta ai più come La China Suarez ), non fosse presente.

Wanda Nara e Icardi, nuova lite: la reazione di Mauro

Il calciatore ha quindi prelevato le bambine da scuola per portarle a casa sua; tuttavia, le figlie avevano con sé i loro cani, che Icardi non desiderava tenere. Di conseguenza, si è recato presso l'abitazione di Wanda Nara per lasciare gli animali, scatenando una furiosa discussione tra i due. Nel conrso del diverbio, l'ex Inter avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'ex moglie, insistendo affinché fosse lei a occuparsi dei cani, mentre le figlie, Isabella e Francesca, in lacrime, supplicavano il padre di poter portare con sé gli animali. La situazione è degenerata al punto che sono state chiamate quattro pattuglie della polizia per sedare la lite. Stando ad alcune testimonianze, Icardi sarebbe stato visibilmente agitato e si sarebbe chiuso in ascensore con una delle figlie, provocando la disperazione di Wanda Nara, che ha iniziato a urlare e a chiedere aiuto. Le bambine, spaventate, avrebbero chiesto l'intervento degli agenti, con una di loro che ha dichiarato di sentirsi male. Nonostante le richieste della polizia di lasciare la figlia, Icardi si sarebbe rifiutato, aumentando ulteriormente la tensione. Ed è stato in quel momento che Wanda Nara ha iniziato ad urlare e piangere implorando aiuto, attimi drammatici che sono stati immortalati in un video che in poco tempo ha fatto il giro dei social...