Be Comics! Be Games! 2025: un’edizione unica, all'insegna di videogiochi e cultura pop

Si è conclusa domenica 16 marzo l’edizione 2025 di Be Comics! Be Games! , il festival dedicato alla cultura pop che quest’anno si è mostrato in una nuova veste, con un naming rinnovato e un’area tutta dedicata al mondo dei videogame . Nel weekend, gli spazi di Padova Hall si sono riempiti di appassionati, desiderosi di scoprire tutte le ultime novità dal mondo del fumetto, dei manga, degli anime, del videogioco e del cosplay, e soprattutto di trascorrere qualche ora in compagnia condividendo passioni comuni e il valore della community. Oltre 22.000 visitatori hanno reso Be Comics! Be Games! una vera e propria festa, superando i già ottimi risultati degli anni precedenti e confermando il grande interesse manifestato dal territorio verso l’evento.

Be Comics! Be Games! ha accolto per due giorni oltre 170 brand e espositori provenienti da tutta Europa. È stato possibile scoprire il meglio dell’editoria, con case editrici e comic store; imparare di più sul mondo del fumetto e dell’animazione, grazie alle Accademie e ai docenti Sarah Arduini, Stefano Feltre e Riccardo Meneghello; sfidare gli amici in partite di giochi da tavolo; e infine portarsi a casa un ricordo grazie ai tanti rivenditori di gadget e oggetti da collezione. Quest’anno la star dell’edizione è stata il videogioco, grazie all’area Be Games! che - con oltre 80 postazioni di gioco e partner di grande rilievo quali Nintendo e PG Esports - ha dato la possibilità a gruppi di amici, coppie e famiglie di divertirsi tra videogame cult e new release. Chi ha preso parte a Be Comics! Be Games! ha avuto l’irripetibile opportunità di incontrare grandi esponenti del mondo del fumetto, tra artisti di caratura internazionale come Federico Vicentini e Vincenzo “Viska” Federici, talenti del panorama editoriale italiano come Sio, Daw, Simone Pace, Marco Checchin, e tutti gli altri ospiti che hanno riempito l’artist alley con la loro creatività, come Valerio Held, Michela da Sacco e Donald Soffritti.

Il Be Stage! è stato come sempre il punto di riferimento per tutti, teatro di show – come il Gran Cosplay Contest, Kaleidospop, la K-Pop League Italia (di cui si è svolta la prima tappa di selezione) e le random dance – quiz, talk, anteprime cinematografiche come lo Speciale Prophecy, celebrazioni come il compleanno della casa editrice padovana BeccoGiallo, panel all’insegna della Nona Arte e infine appuntamenti in compagnia di creator come Beatrice Lorenzi, CKibe, Marinoski, Il Baffo, Andrea Bellusci e Lo Scribacchino. Un programma intensissimo, che ha contribuito a rendere unica questa edizione, grazie anche all’appassionante conduzione degli host Zeth Castle, Luca Panzieri, Bliss Afk e Monnie Night.

Il festival padovano ha potuto contare inoltre sui partner editoriali Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport e sulla superstation Radio Piterpan, in qualità di Radio Ufficiale.

Dopo un’edizione memorabile, con risultati record, l’appuntamento con Be Comics! Be Games! è per il 2026, per continuare a esaltare il meglio della cultura pop, valorizzarla in ogni suo aspetto, e soprattutto mostrare – ancora una volta – quanto essa sia capace di unire le persone, creare un fortissimo senso di community… e accendere le passioni!