Ora legale, quando torna e lancette avanti: tutto quello che c’è da sapere

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 scatterà alle 2 l'ora legale : le lancette andranno quindi spostate un'ora in avanti, direttamente alle 3. Questo spostamento provocherà un'ora in meno di sonno, ma al contempo ci sarà un'ora di luce in più la sera, che ci accompagnerà per i prossimi sette mesi, ovvero fino al 26 ottobre , quando tornerà l’ora solare. Gli orologi analogici e quelli digitali non connessi a internet andranno regolati manualmente, mentre gli smartphone, i tablet e gli smartwatch si aggiorneranno da soli.

Torna l'ora legale: il risparmio, da quando è in vigore e dove non viene adottata

In molti Paesi l'ora legale è chiamata "orario estivo", perché si sfrutta meglio la luce naturale nelle giornate più lunghe. Il principale obiettivo è risparmiare energia e ridurre le emissioni. Secondo i dati di Terna, nei sette mesi di ora legale dello scorso anno hanno consentito agli utenti in Italia un risparmio 340 milioni di chilowattora di energia, e di evitare anche emissioni di anidride carbonica per circa 160mila tonnellate, con un risparmio complessivo nelle bollette di 75 milioni di euro. Il risparmio totale annuo è stato calcolato in 2,2 miliardi di euro. L'ora legale fu introdotta in molti paesi per la prima volta nel 1916, con lo scopo di risparmiare energia durante la Prima guerra mondiale. Tra i Paesi che per prima l'adottarono c'era anche l’Italia. In seguito, fu abolita e ripristinata diverse volte, per essere poi adottata definitivamente con una legge del 1965, applicata a partire dall’anno seguente. Dal 1996 il passaggio dall’ora solare a quella legale avviene con modalità e tempi comuni tra tutti gli stati dell’Unione Europea. L'ora legale non viene adottata in tutti i Paesi del mondo. Tra quelli che non seguono l'alternanza con l'ora solare ci sono: Russia, Argentina, India, quasi tutta l’Africa. In Australia solo 4 Stati su 6 la adottano. Negli USA (tranne Arizona e Hawaii), si chiama daylight saving time ed entra in vigore prima: nel 2025, il 9 marzo...