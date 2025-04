Connect Me Too sbarca al Sinigaglia di Como: di cosa si tratta

COMO - La società di calcio Como 1907 ha annunciato con orgoglio il lancio di Connect Me Too , un servizio innovativo di audiodescrizione ideato per garantire ai tifosi con disabilità visive di vivere tutte le emozioni e i momenti salienti delle partite dei lariani allo stadio Sinigaglia . Sviluppata in collaborazione con Connect Me Too, questa iniziativa inclusiva fa parte di un progetto più ampio, volto a rendere gli eventi sportivi più accessibili a tutti . Grazie a questo servizio, i tifosi ciechi, ipovedenti e pluridisabili visivi avranno la possibilità di seguire ogni momento della partita attraverso il commento audio in tempo reale, trasmesso direttamente sui loro smartphone . La cronaca iper descrittiva del match, curata da un audiodescrittore professionista, offre una narrazione vivida e dettagliata della partita, animata da una voce espressiva e arricchita da un suono ad alta definizione . Dal boato della folla al ritmo dei cori e all'energia che pulsa sugli spalti, questa esperienza audio immersiva porta i tifosi nel cuore dell'azione, trasformando ogni partita in un potente viaggio sensoriale.

Come funziona

Accedere al servizio è molto semplice: i tifosi, utilizzando il proprio smartphone, accedono all’app Connect Me Too e ascoltano l’audiodescrizione. Il servizio è completamente gratuito e disponibile durante tutte le partite casalinghe del Como 1907. «Vi ringraziamo profondamente per l’interessante ed emozionante iniziativa che abbiamo vissuto allo stadio Sinigaglia in occasione di Como-Venezia, grazie all’opportunità che ci avete dato e grazie all’utilizzo della nuova app Connect Me Too che risulta uno strumento davvero valido. Un sentito grazie a tutto il Como 1907 per la sensibilità dimostrata», ha commentato Daniele Riboldi, Socio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Como. «L’approdo di Connect Me Too al Sinigaglia per Como-Venezia rappresenta un passo significativo per il Como, che sceglie di abbracciare l’accessibilità e l’inclusione come parte della propria identità. Offrire ai tifosi ciechi e ipovedenti la possibilità di vivere il calcio in modo autentico è un segnale di apertura e sensibilità che valorizza l’esperienza allo stadio. Il calcio è passione, emozione e appartenenza, e con Connect Me Too nessuno viene lasciato indietro», ha spiegato Tony D'Angelo, Business Development Manager e responsabile del progetto Connect Me Too powered by CMT Translations.

Liberare le emozioni

Francesco Terrazzani, amministratore delegato di Como 1907, ha commentato: «Con l’introduzione di questo servizio, Como 1907 vuole rafforzare il suo impegno verso la comunità, permettendo a tutti i tifosi, senza distinzione, di vivere le emozioni della partita in maniera completa e inclusiva. Siamo molto felici di poter offrire questa esperienza unica ai nostri tifosi con disabilità visiva, per un calcio più inclusivo affinché ogni tifoso possa sentire, emozionarsi e vivere la passione del calcio senza barriere!». Connect Me Too è un servizio assai conosciuto, tanto da essere stato già impiegato in più manifestazioni sportive: dai club di calcio di A e B (Milan, Genoa, Inter, Lecce, Juventus, Reggiana, Verona), dalla Nazionale azzurra, da squadre di basket (Pallacanestro Varese e Libertas Livorno) e dalla Nazionale di rugby.