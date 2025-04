"Costretta a bere la mia urina e leccare il pavimento": Payet, accusa shock

Payet, le accuse shock dell'ex amante

Secondo quanto riferito da Agence France Press: "Voglio giustizia perché ha abusato della mia vulnerabilità psicologica per ottenere vantaggi sessuali". Poi, entrando nei dettagli, ha rivelato: "Mi ha chiesto una prova d'amore che consisteva nell'umiliazione. Ho registrato video in cui bevevo la mia urina, l'acqua del water o in cui leccavo il pavimento". "Voglio chiarire che non si è mai trattato di soldi. Non ce n'era bisogno. Non c'è molto che io possa dire perché non c'è alcuna spiegazione o qualcosa che lo giustifichi", ha proseguito Larissa. Ed ancora: "Inizialmente, la nostra intenzione non era quella di affezionarci così tanto l'uno all'altra, ma alla fine ci siamo ritrovati molto coinvolti. Io mi ero separata e anche lui si sentiva spesso solo. Con così tanta intimità, gli incontri sono diventati più frequenti. È sempre stato molto affettuoso nei miei confronti, sia di persona che tramite messaggi". Payet, sposato da venti anni con Ludivine con lui ha avuto 4 figli, si è trasferito in Brasile nel 2023 per giocare con il Vasco da Gama.