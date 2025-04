Google.it chiude: i motivi dell'addio ai domini nazionali e cosa succede

Google ha deciso di dismettere progressivamente i domini nazionali del proprio motore di ricerca, tra cui 'Google.it' per concentrare tutte le attività sul dominio unico 'Google.com'. La mossa fa parte di una strategia globale volta a semplificare la gestione tecnica della piattaforma e a ridurre i costi. L'azienda ha assicurato che il passaggio non avrà impatti significativi sugli utenti, continueranno a ricevere risultati personalizzati e la lingua sarà aggiornata in base alla posizione geografica.

Google, motore di ricerca unificato: stop ai domini nazionali

In una nota ufficiale, il motore di ricerca ha sottolineato: “Nel corso degli anni, la nostra capacità di offrire un'esperienza locale è migliorata”. Ed ancora: "Nel 2017, abbiamo iniziato a offrire la stessa esperienza con risultati locali a tutti coloro che utilizzavano la Ricerca, indipendentemente dal fatto che scrivessero ‘google.com’ o il dominio del proprio Paese”. Nella nota ufficiale si legge anche: "L'aggiornamento cambierà ciò che gli utenti vedono nella barra degli indirizzi del browser, ma non influirà sul funzionamento di ricerca e non modificherà il modo in cui gestiamo gli obblighi previsti dalle leggi nazionali ". "Il nostro obiettivo è fornire le informazioni utili, e spesso questo include risultati di ricerca pertinenti a livello locale", ha sottolineato il colosso, per poi aggiungere: "Storicamente, come parte del nostro processo di fornitura di risultati localizzati, abbiamo utilizzato nomi di dominio di primo livello nazionali. Grazie ai miglioramenti apportati, i domini nazionali non sono più necessari. Pertanto, inizieremo a reindirizzare il traffico per semplificare l'esperienza degli utenti nella Ricerca". Il passaggio avverrà gradualmente nei prossimi mesi. Durante l'operazione,come riferito da Googke, "potrebbe essere richiesto di reinserire alcune delle preferenze di Ricerca durante il processo".