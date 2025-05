Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze . Con questo spirito Sky Italia ha organizzato una 'due giorni' di incontri e approfondimenti che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set d’eccezione, dove si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport, dalla scienza alla tecnologia. In particolare, la giornata del 3 giugno sarà dedicata agli Sky Inclusion Days, con il patrocinio del Comune di Milano. La terza edizione dell’evento Sky è dedicata ai valori del rispetto e della collaborazione e a promuovere l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento . Un invito ad accettare le diversità come un valore.

Valori da concretizzare

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, ha dichiarato che «gli Sky Inclusion Days, arrivati alla terza edizione, nascono per creare uno spazio autentico di confronto, per una cultura del dialogo e dell’inclusione. Raccontare e ascoltare storie vere è il modo più efficace per trasformare in azioni concrete i valori che guidano ogni giorno il nostro lavoro in Sky. Per questo usiamo la forza della nostra voce e la nostra capacità di coinvolgere per valorizzare tutte le diversità che caratterizzano il nostro Paese, siano esse culturali, sociali, etniche, religiose e perché no, anche culinarie! E lo facciamo senza affidarci a stereotipi, ma con serietà e cura. Così come, allo stesso modo, affrontiamo fin dal primo giorno i temi da sempre nel dna della nostra azienda: l’informazione, lo sport e l’intrattenimento». Dalle 10 il tema sarà affrontato in moltissimi ambiti in compagnia di ospiti tra cui Sabrina Barnabei, Giorgio Minisini e Arianna Sacripante, rispettivamente allenatrice e nuotatori artistici - Progetto Filippide; lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese; il rapper e attivista Brazzo; l’attrice, regista e sceneggiatrice Valeria Bruni Tedeschi; il fondatore e presidente dell’associazione Kayrós, Don Claudio Burgio; la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Figc, Federica Cappelletti; lo stand up comedian Daniele Gattano; la calciatrice Alia Guagni; la campionessa olimpica e mondiale di canoa Josefa Idem; la scrittrice Camilla Mancini; il presidente di Take Group, Marco Di Marco; la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor Mimì; la canoista Giorgia Minzoni; l’alpinista, pilota di elicottero e autore, Simone Moro; il presidente di Fondazione Bullone Bill Niada; l’assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano Gaia Romani; il campione del mondo di nuoto Matteo Rivolta; la campionessa paralimpica e mondiale Ambra Sabatini; il professore di fisica, Vincenzo Schettini; l’attrice e comica salita alla ribalta con GialappaShow Giulia Vecchio; la presidente di Fondazione Diversity, Francesca Vecchioni; l’ex calciatore e campione del mondo Gianluca Zambrotta e una rappresentanza di giocatori e dirigenti dell’Aquila Basket Trento.

Da Corsi all'attualità

Attenzione, perché alle 18.30 è previsto uno speciale momento con Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e reduce dal grande successo all’Eurovision Song Contest. Un appuntamento per celebrare l’unicità di ogni percorso e il valore della diversità come forza per realizzare i propri sogni. La serata del 3 giugno sarà un viaggio nel mondo della comicità. Alle 21 saliranno sul palco Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna per ‘Stories di comicità’. Una serata alla scoperta del dietro le quinte della stand up comedy. Racconti, ricordi e aneddoti con alcuni dei più prestigiosi protagonisti della scena italiana, intervistati dal vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci. Il 4 giugno sarà la volta di Sky TG24 Live In Milano, il format ideato dal canale all news che porta l’informazione a contatto con l’opinione pubblica. Dalle 9.30 saranno trattati i temi di maggiore attualità, con l’intervento di ospiti nazionali e internazionali, per riflettere sulle trasformazioni sociali, economiche, culturali e geopolitiche in atto. Al centro degli approfondimenti, gli sviluppi e gli effetti dei conflitti in Medioriente e in Ucraina, l’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV, la politica italiana, la crisi climatica, l’intelligenza artificiale e le sfide delle nuove generazioni. Il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, ha spiegato che «le conseguenze delle grandi tensioni geopolitiche ed economiche sono il cuore del racconto quotidiano che Sky TG24 fa su tutti i suoi canali, dalla tv al web, dai social ai podcast. Sky TG24 Live In, come accade ogni sei mesi, sarà un altro luogo dedicato alla comprensione della quotidianità e del futuro: lo faremo con grandi ospiti e con i nostri giornalisti, lo faremo con la capacità di approfondimento che abbiamo dimostrato in questi anni e senza dimenticare la centralità del luogo che ci ospita, Milano. Ma, come sempre, nel nostro format non mancheranno i temi sociali e quelli presenti nel dibattito pubblico: la questione giovanile, l’intelligenza artificiale, le nuove frontiere della salute, argomenti destinati a cambiare le nostre vite».

In tv, ma anche sul web

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla lunga giornata di approfondimenti, ecco Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice; Zvonimir Boban, dirigente sportivo, leggenda del calcio e commentatore Sky Sport; Elena Bonetti, Presidente di Azione; Francesco Cajani, sostituto procuratore di Milano; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giulio Deangeli, Neuroscienziato e autore di “Il metodo geniale”; Maura Gancitano, filosofa e scrittrice Tlon; Maurizio Landini, segretario Generale Cgil; Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Alessandro Padovani, presidente Società Italiana di Neurologia; Alberto Pellai, medico psicoterapeuta Università Studi Milano; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’Università degli Studi di Milano; il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme; Matteo Renzi, presidente Italia Viva; Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro; Giuseppina Torre, pianista; Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Stefano Zecchi, filosofo e scrittore. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Sky TG24 Primo Piano (canale 501) e su Sky Sport 251, con finestre live anche su Sky TG24 (500), anche in streaming su skytg24.it. Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per registrarsi e partecipare gratuitamente sono disponibili su tg24.sky.it.