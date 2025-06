L’innocua foto di Yamal e il commento di Bassetti: scoppia la polemica

Lamine Yamal , stella del Barcellona , è entrato nel mirino del professore Matteo Bassetti . Il noto infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha di recente mosso delle critiche al giocatore per una scelta alimentare ritenuta poco opportuna. Durante le sue vacanze in Italia, precisamente a Pantelleria , il 17enne ha pubblicato sui suoi profili social uno scatto in cui si è visto il pasto consumato: pollo fritto con patatine e ketchup .

Lamine Yamal, il pasto poco salutare scatena le critiche

"Ecco una foto pubblicata da Yamine Lamal, che era in vacanza in Italia a Pantelleria. Un atleta e giovane talento, forse il migliroe al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita", ha scritto Bassetti a commento dell'immagine del calciatore ricondivisa sui suoi social. Poi ha proseguito: "Che cosa mangia in Sicilia? Pollo con patatine fritte e ketchup. L'educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall'esempio dei loro idoli". Il fuoriclasse spagnolo, reduce da una stagione da protagonista Liga, Champions League e Nations League, ha scelto la Sicilia per ricaricare le energie in vista della prossima annata. Come molti atleti, Yamal ha voluto condividere con i fan alcuni momenti della sua estate, tra paesaggi marittimi e pause gastronomiche. Tuttavia, la scelta di mostrare un pasto così comune ma poco salutare ha acceso un aspro dibattito sui social. Le parole di Bassetti hanno diviso l’opinione pubblica tra chi ritiene la critica eccessiva, considerando la giovane età del calciatore e il contesto vacanziero, e chi invece appoggia la posizione del medico, sottolineando la responsabilità che i personaggi pubblici hanno nei confronti dei più giovani.