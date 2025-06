Maturità e sport: l'esame dei campioni da Sinner a Donnarumma e Antonelli. E quanti vip bocciati...

In occasione della maturità 2025 , che prenderà il via mercoledì 18 giugno con più di 524mila studenti che affronteranno la prima prova scritta, sono tanti gli aneddoti e i racconti che riemergono riguardanti campioni dello sport, che hanno affrontato (o devono affrontare) l'esame di Stato. Nel 2017 aveva fatto discutere la scelta di Gigio Donnarumma , allora baby-portiere del Milan , che decise di saltare la maturità per una vacanza a Ibiza, mentre si discuteva del suo rinnovo milionario e degli Europei Under 21. L’anno seguente, però, il calciatore tornò sui banchi da privatista e superò l’Esame di Stato con 70/100 , recuperando e dimostrando responsabilità e volontà.

Maturità, da Jannik Sinner a Kimi Antonelli

Una situazione simile anche per Jannik Sinner, oggi ai vertici del tennis mondiale: ha lasciato la scuola al quarto anno per seguire il sogno sportivo ma la sua determinazione lo ha portato a diplomarsi comunque da privatista in Amministrazione, Finanza e Marketing a Bolzano, nonostante gli allenamenti e i tornei in giro per il mondo. Una testimonianza importante della forza di volontà che lo contraddistingue dentro e fuori il campo. Andrea Kimi Antonelli, 18 anni, astro nascente della Formula 1 e pilota ufficiale Mercedes, si prepara invece ad affrontare quella che resta una delle prove più attese e sentite per ogni studente: la Maturità. Il giovane bolognese, che ha già portato l’Italia sul podio della F1 a Montreal, domani sosterrà la prima prova scritta presso l’Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, vicino Bologna. Nonostante gli impegni nel Mondiale, Antonelli ha seguito un percorso scolastico regolare. Sua madre, Veronica, lo ha ribadito con orgoglio affermando: "Nessun privilegio, ha fatto tutto come gli altri ragazzi". Il preside Carlo Braga ha confermato la sua media sopra l’8 e la costanza, compatibilmente con i viaggi e le gare. Un esempio concreto di come si possa conciliare studio e sport ad altissimo livello...