Funerale Pippo Baudo: quando e dove si terrà l'ultimo saluto all'icona della tv

ROMA - I funerali di Pippo Baudo, scomparso ieri all'età di 89 anni, si terranno mercoledì 20 agosto a Militello, in provincia di Catania, suo paese d'origine. Il sindaco Giovanni Burtone: "Per volontà di Pippo, il funerale si terrà in Sicilia, a Militello: sarà un giorno di lutto cittadino. Era molto legato alla nostra comunità ed era un affetto reciproco. I nostri cittadini gli hanno voluto bene ed è stato per noi motivo di orgoglio avere un personaggio di altissimo spessore culturale che si è affermato nel panorama nazionale. Pippo non si negava mai a nessuno quando tornava a casa per riposarsi, poi quando usciva non voleva barriere, non c’erano sevizi d’ordine, incontrava le persone, con tutte scambiava due chiacchiere, era benvoluto e voleva bene alla comunità e anche al paese".
La camera ardente è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso i suoi ultimi giorni. L’apertura al pubblico è prevista per le ore 11 di domenica 17 agosto.
Il messaggio della Juventus
La fede calcistica dell'icona della TV era bianconera, una fede profonda nei colori della Juventus come lo stesso Baudo più volte ribadì. La scomparsa di Baudo è arrivata durante il corso dell'ultima amichevole dei bianconeri, vinta contro l'Atalanta, ma la società bianconera ha comunque trovato tempo per rendergli omaggio sui portali social: "Riposa in pace, Pippo. Icona della tv italiana"
Rai, cambio di programmazione
Cambia la programmazione Rai in memoria e in onore di Pippo Baudo anche per la giornata odierna. Già dalle prime edizioni del Tg1, e in tutti i notiziari è stato dato ampio spazio al ricordo del re della tv italiana attingendo all’immenso patrimonio televisivo Rai alla cui realizzazione Pippo Baudo ha contribuito per tutta la vita. Anche oggi a Pippo Baudo saranno dedicati ampi spazi di approfondimento: dal Tg1, con uno speciale in onda dalle 8.18 alle 10, e poi, sempre su Rai 1, tra le 14.00 e le 18.45, con “Estate in diretta”. In serata, alle 20.30, “Techetechetè” dedicherà proprio a Pippo la sua puntata. Ancora su Rai 1, in seconda serata, verrà trasmessa l’ultima intervista di Baudo realizzata da Pierluigi Diaco.