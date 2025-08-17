Funerale Pippo Baudo: quando e dove si terrà l'ultimo saluto all'icona della tv

ROMA - I funerali di Pippo Baudo, scomparso ieri all'età di 89 anni, si terranno mercoledì 20 agosto a Militello, in provincia di Catania, suo paese d'origine. Il sindaco Giovanni Burtone: "Per volontà di Pippo, il funerale si terrà in Sicilia, a Militello: sarà un giorno di lutto cittadino. Era molto legato alla nostra comunità ed era un affetto reciproco. I nostri cittadini gli hanno voluto bene ed è stato per noi motivo di orgoglio avere un personaggio di altissimo spessore culturale che si è affermato nel panorama nazionale. Pippo non si negava mai a nessuno quando tornava a casa per riposarsi, poi quando usciva non voleva barriere, non c’erano sevizi d’ordine, incontrava le persone, con tutte scambiava due chiacchiere, era benvoluto e voleva bene alla comunità e anche al paese".

La camera ardente è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso i suoi ultimi giorni. L’apertura al pubblico è prevista per le ore 11 di domenica 17 agosto.