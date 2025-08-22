Brainrot, arrivano le ultime tre card special edition!

La prima uscita è fissata per venerdì 29 agosto e sarà disponibile in omaggio con Tuttosport. Protagonista di questo debutto speciale è LALLARELLA PALLAVONAUTA, pronta a conquistare i collezionisti con il suo look inconfondibile e un punteggio straordinario di 210!

Ma non finisce qui: la serie continuerà con altre due imperdibili uscite. La seconda card arriverà venerdì 12 settembre, sempre in omaggio con Tuttosport, mentre la terza e ultima sarà disponibile venerdì 26 settembre, per completare la collezione con un tris davvero unico.

Segna le date, preparati alla caccia e non lasciarti sfuggire questa mini-serie destinata a diventare un cult. Le ultime tre card Brainrot ti aspettano in edicola, solo con Tuttosport!