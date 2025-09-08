Brainrot, le special edition continuano: arriva la seconda card!

Dopo il successo della LALLARELLA PALLAVONAUTA (210 punti), è il momento di un nuovo protagonista destinato a conquistare i collezionisti e le montagne: ATLETICO SBANANINI, con un incredibile punteggio di 210 punti! La card sarà disponibile venerdì 12 settembre, sempre in omaggio con Tuttosport. E non è finita: il gran finale è già fissato per venerdì 26 settembre, quando arriverà in edicola la terza e ultima card della mini-serie, pronta a chiudere in bellezza questa collezione esclusiva.