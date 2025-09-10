Stefano Benni, il suo Bologna e la profonda leggerezza dei Bar Sport

Com’è profonda la leggerezza a saperla pensare, scrivere, interpretare. Com’è serio l’umorismo quando si possiede la capacità naturale di essere brillanti e divertenti anche di fronte a temi delicati. Stefano Benni - che si è arreso martedì 9 settembre al male che ha posto fine alla sua esistenza terrena a 78 anni - è stato un intellettuale raro, particolare, capace di incidere sulla quotidianità dei suoi lettori senza mai assumere toni da guru. Anzi, tenendosi lontano dai riflettori falsamente illuminanti di questa epoca. Ha scritto romanzi di successo, raccolte di poesie, sceneggiature teatrali e cinematografiche e programmi televisivi senza mai allontanarsi dai binari di un percorso coerente e appassionato. Aveva una grande dote: quella di osservare. Osservava le persone, le cose, il mondo. E ce le restituiva con la potenza della parola, nella consapevolezza che tutta la storia della letteratura discende dalla forza di tramandare storie attraverso l’oralità. Non a caso, ieri il figlio Niclas ha invitato a ricordarlo così: «Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce, spesso accompagnato da musicisti. Quindi, se volete, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata».