Stefano Benni, il suo Bologna e la profonda leggerezza dei Bar Sport

Com’è profonda la leggerezza a saperla pensare, scrivere, interpretare. Com’è serio l’umorismo quando si possiede la capacità naturale di essere brillanti e divertenti anche di fronte a temi delicati. Stefano Benni - che si è arreso martedì 9 settembre al male che ha posto fine alla sua esistenza terrena a 78 anni - è stato un intellettuale raro, particolare, capace di incidere sulla quotidianità dei suoi lettori senza mai assumere toni da guru. Anzi, tenendosi lontano dai riflettori falsamente illuminanti di questa epoca. Ha scritto romanzi di successo, raccolte di poesie, sceneggiature teatrali e cinematografiche e programmi televisivi senza mai allontanarsi dai binari di un percorso coerente e appassionato. Aveva una grande dote: quella di osservare. Osservava le persone, le cose, il mondo. E ce le restituiva con la potenza della parola, nella consapevolezza che tutta la storia della letteratura discende dalla forza di tramandare storie attraverso l’oralità. Non a caso, ieri il figlio Niclas ha invitato a ricordarlo così: «Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce, spesso accompagnato da musicisti. Quindi, se volete, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata».
Le opere di Stefano Benni
Nelle conversazioni affrante che hanno coinvolto i suoi estimatori, si discuteva di quale fosse l’opera più amata: «Comici spaventati guerrieri» piuttosto che «La compagnia dei Celestini» con il campionato di pallastrada, nel quale lo sport diventa forma di libertà e ribellione, storia di amicizia e speranza. «Elianto» piuttosto che «Margherita Dolcevita». Ma, certo, nessuno può lasciare fuori dall’elenco dei preferiti quel «Bar Sport» che nel 1976 rappresentò un debutto dirompente nel mondo dell’editoria, divenendo in pochissimo tempo un classico della narrativa umoristica non solo italiana, tradotto in più di trenta lingue. È diventato un film e ha avuto un sequel nel 1997, «Bar Sport Duemila», ma la raccolta di racconti che stupì a metà degli anni Settanta resta qualcosa di straordinario perché tutti, nessuno escluso, sapevamo esattamente di cosa si stesse parlando. Il Bar Sport - ai tempi ce n’era uno in ogni paese e città con i flipper, la tivù e le schedine del Totocalcio - era il luogo dove i “tennici” parlavano di qualsiasi cosa: di calcio, ovvio, ma anche di politica, automobili, sesso, malattie, cinema, viaggi, trattori e avanti così.
'Bar Sport': un'icona senza tempo
Su qualsiasi argomento, ciascuno aveva un’opinione, netta e precisa, che andava difesa strenuamente senza mai giungere alle miserie di quanto accade oggi sui social. Non c’era arroganza, semmai ironia e gusto della battuta. C’era il carabiniere, lo sparaballe, il professore, il ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare. Benni ebbe il grande merito di trasformare questo in letteratura, descrivendo personaggi che erano lì davanti ai nostri occhi, ma dei quali non eravamo consapevoli. Così come mai avevamo osservato con la dovuta attenzione la Luisona, la decana delle paste che si trovava nella bacheca dei dolci dal 1959. «Guardando il colore della sua crema i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo». Il rappresentante di Milano che decise di mangiarla, tra lo sgomento degli astanti, pagò caro l’atto sacrilego, venendo ritrovato dopo un’ora nel bagno di un autogrill di Modena, «in preda ad atroci dolori. La Luisona si era vendicata».
L'amore per il calcio (ed il Bologna)
Era un grande tifoso del Bologna, Benni, aveva un debole per Ezio Pascutti e gli altri eroi dello scudetto del 1964, quello vinto allo spareggio con l’Inter. Amava un calcio che non c’è più, ma lo faceva senza indulgere in patetiche nostalgie. Perché sapeva elevare sempre e comunque il tema a cui si dedicava. «Il portiere è l’uomo che deve parare l’imparabile, che deve salvare il salvabile. E se non ci riesce, è sempre colpa sua. Ma a volte, quando vola in orizzontale e blocca il tiro impossibile, il portiere diventa un angelo». Gli stessi voli che la fantasia di Benni ci ha regalato: gli stessi voli che ci terranno compagnia per sempre.
Com’è profonda la leggerezza a saperla pensare, scrivere, interpretare. Com’è serio l’umorismo quando si possiede la capacità naturale di essere brillanti e divertenti anche di fronte a temi delicati. Stefano Benni - che si è arreso martedì 9 settembre al male che ha posto fine alla sua esistenza terrena a 78 anni - è stato un intellettuale raro, particolare, capace di incidere sulla quotidianità dei suoi lettori senza mai assumere toni da guru. Anzi, tenendosi lontano dai riflettori falsamente illuminanti di questa epoca. Ha scritto romanzi di successo, raccolte di poesie, sceneggiature teatrali e cinematografiche e programmi televisivi senza mai allontanarsi dai binari di un percorso coerente e appassionato. Aveva una grande dote: quella di osservare. Osservava le persone, le cose, il mondo. E ce le restituiva con la potenza della parola, nella consapevolezza che tutta la storia della letteratura discende dalla forza di tramandare storie attraverso l’oralità. Non a caso, ieri il figlio Niclas ha invitato a ricordarlo così: «Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce, spesso accompagnato da musicisti. Quindi, se volete, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata».
Le opere di Stefano Benni
Nelle conversazioni affrante che hanno coinvolto i suoi estimatori, si discuteva di quale fosse l’opera più amata: «Comici spaventati guerrieri» piuttosto che «La compagnia dei Celestini» con il campionato di pallastrada, nel quale lo sport diventa forma di libertà e ribellione, storia di amicizia e speranza. «Elianto» piuttosto che «Margherita Dolcevita». Ma, certo, nessuno può lasciare fuori dall’elenco dei preferiti quel «Bar Sport» che nel 1976 rappresentò un debutto dirompente nel mondo dell’editoria, divenendo in pochissimo tempo un classico della narrativa umoristica non solo italiana, tradotto in più di trenta lingue. È diventato un film e ha avuto un sequel nel 1997, «Bar Sport Duemila», ma la raccolta di racconti che stupì a metà degli anni Settanta resta qualcosa di straordinario perché tutti, nessuno escluso, sapevamo esattamente di cosa si stesse parlando. Il Bar Sport - ai tempi ce n’era uno in ogni paese e città con i flipper, la tivù e le schedine del Totocalcio - era il luogo dove i “tennici” parlavano di qualsiasi cosa: di calcio, ovvio, ma anche di politica, automobili, sesso, malattie, cinema, viaggi, trattori e avanti così.